Πέθανε ο ηθοποιός του «General Hospital» Jack Axelrod

Στα 93 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο βετεράνος ηθοποιός Jack Axelrod που έγινε διάσημος από τις εμφανίσεις του στην τηλεοπτική σειρά «General Hospital».

Η εκπρόσωπός του, σύμφωνα με το TMZ, επιβεβαίωσε τον θάνατο του Jack Axelrod, αναφέροντας πως πέθανε στις 28 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες από φυσικά αίτια.

Ο Jack Axelrod αγαπούσε να κάνει σκίτσα, να διαβάζει άρθρα και να απαγγέλλει σονέτα του Σαίξπηρ

«Είχα τη χαρά να περάσω πολύ χρόνο μαζί του τα τελευταία χρόνια, καθώς δεν είχε στενή οικογένεια. Περάσαμε πολύ χρόνο σε εξωτερικούς χώρους όπου ο Jack Axelrod αγαπούσε να κάνει σκίτσα, να διαβάζει άρθρα και να απαγγέλλει σονέτα του Σαίξπηρ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Jack Axelord είχε γίνει γνωστός από τον ρόλο του ως Victor Jerome στο «General Hospital» όπου εμφανίστηκε για 40 επεισόδια στη δεκαετία του ’80.

Η λαμπρή καριέρα του Jack Axelrod

Είχε όμως μια λαμπρή καριέρα και εκτός του «General Hospital». Είχε εμφανιστεί ως guest στο Grey’s Anatomy τη δεκαετία του 2000 για μερικά επεισόδια, παίζοντας τον Charlie Yost δίπλα στην Katherine Heigl και την Ellen Pompeo.

Είχε επίσης πάρει μέρος στα: «My Name is Earl», «Scrubs», «Malcolm in the Middle», «It’s Always Sunny in Philadelphia», «The Help», «Dallas», «Hill Street Blues», «Kojak», «Dynasty», «Night Court», «Knots Landing», «Murphy Brown», «Everybody Loves Raymond», «Boy Meets World», «Jack & Jill», «Dharma and Greg», «Star Trek: Voyager», «Alias», «Frasier», «Hawthorne», «Criminal Minds», «NCIS», «Hawaii Five-0», «Brooklyn Nine-Nine», «Ray Donovan» και «Modern Family» μεταξύ άλλων.