Τόμι Λι: Γυναίκα τον κατηγορεί για σεξουαλική επίθεση σε πτήση με ελικόπτερο

Γυναίκα κατηγορεί για σεξουαλική επίθεση τον Τόμι Λι. Το περιστατικό συνέβη πριν από 20 χρόνια στο πιλοτήριο ενός ελικοπτέρου.

Η αγωγή κατατέθηκε την Παρασκευή στο Λος Άντζελες και η γυναίκα- το όνομα της οποίας δεν δημοσιοποιήθηκε- διεκδικεί αποζημίωση από τον ντράμερ των Mötley Crüe. Μεταξύ άλλων κατηγορεί τον Τόμι Λι ότι τη θώπευσε και τη φίλησε διά της βίας στο πιλοτήριο του ελικοπτέρου, κατά τη σεξουαλική επίθεση που έγινε στη διάρκεια πτήσης διάρκειας 40 λεπτών από το Σαν Ντιέγκο προς το Βαν Νάις της Καλιφόρνια.

Η γυναίκα γνώρισε τον πιλότο του Τόμι Λι, τον Ντέιβιντ Μαρτζ, το 2002, όταν εκείνος ήταν πελάτης στην τράπεζα όπου εργαζόταν εκείνη στο Σαν Ντιέγκο. Έγιναν φίλοι και περιστασιακά έτρωγαν μαζί σε εστιατόριο.

Ο Μαρτζ την προσκάλεσε να κάνουν βόλτα με το ελικόπτερό του και τον συνάντησε σε αεροδρόμιο, πιστεύοντας ότι θα έκαναν μια βόλτα στο Σαν Ντιέγκο. Όμως, ο πιλότος της είπε ότι άλλαξαν την τελευταία ώρα τα σχέδια και ότι θα μετέφεραν τον Τόμι Λι στο Λος Άντζελες.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, σύμφωνα με την αγωγή, ο Τόμι Λι και ο Ντέιβιντ Μαρτζ ήπιαν αλκοόλ, κάπνισαν μαριχουάνα και έκαναν χρήση κοκαΐνης. Έδωσαν ποτό και σε εκείνη, αλλά δεν το κατανάλωσε.

Ο Ντέιβιντ Μαρτζ της είπε να πάει στο πιλοτήριο και να καθίσει στα πόδια του Τόμι Λι, για να έχει καλύτερη θέα. Νιώθοντας «τεράστια πίεση», τελικά συμφώνησε, αναφέρει στην αγωγή. Σχεδόν αμέσως, ο Τόμι Λι άρχισε να τη θωπεύει και να την φιλά και όταν προσπάθησε να απομακρυνθεί εκείνος συνέχισε πιο έντονα, περιγράφει.

«Σε κάποιο σημείο έκανε διείσδυση με τα δάχτυλά του. Κατέβασε το παντελόνι του και προσπάθησε να πιέσει το κεφάλι της ενάγουσας προς τα γεννητικά του όργανα. Η ενάγουσα έκλαιγε, αλλά δεν είχε τρόπο διαφυγής, ήταν παγιδευμένη με ελάχιστη δυνατότητα να κινηθεί και να φύγει από το πιλοτήριο», αναφέρει η αγωγή.

Ο Μαρτζ- που σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα το 2015- απλά παρακολουθούσε και δεν της είπε τίποτα στην πτήση της επιστροφής, αφού άφησαν τον Τόμι Λι στο Βαν Νάις, αναφέρει ακόμη. Η γυναίκα περιγράφει ότι ένιωσε «τεράστιο σοκ, ταπείνωση, ντροπή και ενοχή» από την καταγγελλόμενη σεξουαλική επίθεση και σημειώνει πως δεν έκανε καταγγελία επειδή πίστευε ότι η αστυνομία δεν θα την έπαιρνε σοβαρά.

