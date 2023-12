ΗΠΑ: Στη φυλακή η μητέρα του 6χρονου που πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τη δασκάλα του

Σε φυλάκιση δύο ετών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, καταδικάστηκε από δικαστήριο της Βιρτζίνια η μητέρα του 6χρονου μαθητή, που τον Ιανουάριο του 2023 πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τη δασκάλα του μέσα στο σχολείο.

Η 26χρονη Ντέιζα Τέιλορ είχε ήδη καταδικαστεί σε φυλάκιση 21 μηνών από ομοσπονδιακό δικαστήριο για παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου.

Ο δικαστής του Νιούπορτ «θεώρησε ότι οι συνθήκες αιτιολογούν ποινή ανώτερη της μέγιστης των έξι μηνών άνευ αναστολής που προβλέπεται από τις οδηγίες της πολιτείας», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι τοπικές δικαστικές αρχές.

Συνεπώς, καταδίκασε την κατηγορούμενη σε κάθειρξη πέντε ετών, εκ των οποίων τα δύο άνευ αναστολής, τα οποία προστίθενται στην καταδίκη της σε φυλάκιση 21 μηνών σε ομοσπονδιακό επίπεδο και «θα πρέπει να εκτίσει τις δύο ποινές διαδοχικά».

