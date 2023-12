Η αντίδραση του Μάικ Τζέιμς στην τεχνική ποινή που δέχθηκε (vid, pic)

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η Μονακό βρισκόταν πίσω με 10 πόντους κόντρα στη Φενέρμπαχτσε πριν ο Μάικ Τζέιμς ευστοχήσει σε ένα… τρελό τρίποντο που μόνο παίκτες τέτοιου επιπέδου μπορούν να βάλουν.

Ύστερα από την μείωσε τη διαφοράς στους 7, ο Αμερικάνος γκαρντ πανηγύρισε σηκώνοντας τα χέρια του σχηματίζοντας ένα σύμβολο. Οι διαιτητές θεώρησαν πως μία τέτοια κίνηση πρέπει να τιμωρηθεί με τον 33χρονο να μένει έκπληκτος από την απόφαση τους.

Mike James three is great, the «T» is a joke, the reaction priceless #EuroLeague pic.twitter.com/ECxfh8i6b6

Ο Τζέιμς σήκωσε τα χέρια ψηλά και απόρησε για τον λόγο που τιμωρήθηκε και σαν μην έφτανε αυτό, μετά τον αγώνα σχολίασε τη συγκεκριμένη κίνηση στο Twitter.

«Καλό παιχνίδι από τη Φενέρμπαχτσε. Όλοι οι έπαινοι. Δεν αξίζαμε τη νίκη σήμερα.

Αλλά πρέπει να μιλήσουμε για αυτή την άγρια τεχνική επέμβαση που έκανα σήμερα.

@EuroLeague

Αυτή είναι η πιο τρελή και φτιαχτή μ@λ@κι@που έχω ακούσει ποτέ. Είναι ντροπή και γελοίο. Πρέπει να τα πάτε καλύτερα.

Αυτό είναι όλο….»

— Mike James (@TheNatural_05) December 15, 2023