Γαλλία: Αιρέσεις και πλύση εγκεφάλου – Η ιστορία του αγοριού που είχε εξαφανιστεί και βρέθηκε 6 χρόνια μετά

Ο 17χρονος Βρετανός Αλεξ Μπάτι, που εξαφανίσθηκε το 2017 και βρέθηκε στην περιοχή της Τουλούζης, βρίσκεται στην φροντίδα των κοινωνικών υπηρεσιών και θα επαναπατρισθεί σύντομα, έγινε γνωστό από πηγές της γαλλικής εισαγγελίας.

«Αναμένουμε ότι θα έρθει να τον πάρει η γιαγιά του. Περιμένουμε να ρυθμίσουμε τον επαναπατρισμό του με τους Βρετανούς», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της Τουλούζης.

«Είναι ασφαλής. Τον έχουν αναλάβει οι κοινωνικές υπηρεσίες», είπε χωρίς να προσδιορίσει τον τόπο όπου βρίσκεται ο Αλεξ Μπάτι.

«Φυσικά, είμαστε σε επαφή με την βρετανική αστυνομία (…) Συνεργαζόμαστε στενά για να οργανώσουμε τον επαναπατρισμό του», είπε, προσθέτοντας ότι «έχει γίνει η ταυτοποίησή του και δεν υπάρχει ανησυχία γι’ αυτό».

Η αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ, από όπου κατάγεται ο νεαρός, ανακοίνωσε χθες ότι βρίσκεται σε επαφή με τις γαλλικές αρχές για να λάβει επιπλέον στοιχεία.

«Είναι μία πολύπλοκη και μακρά έρευνα. Είναι αναγκαίο να γίνουν επιπλέον έρευνες», είχε δηλώσει εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μείζονος Μάντσεστερ.

Σύμφωνα με το BBC, που επικαλείται αστυνομική πηγή, ο νεαρός, που είναι καλά στην υγεία του, δήλωσε ότι δεν έχει υποστεί κακομεταχείριση.

