Θα τα πάρει (Γκουαρντι) όλα

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τον τίτλο του κορυφαίου προπονητή της περασμένης αγωνιστικής περιόδου και τα γραφεία στοιχημάτων… έπαψαν ήδη να δέχονται πονταρίσματα.

No more bets please όπως λένε και στα καζίνο ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων.

Όπως ήδη θα καταλάβατε η υποψηφιότητα του Πεπ Γκουαρντιόλα θεωρείται ότι διαμορφώνει αποτέλεσμα πριν διεξαχθεί η ψηφοφορία, καθώς τα επιτεύγματα της Μάντσεστερ Σίτι την σεζόν 2022-23 ήταν εντυπωσιακά. Με λίγα λόγια τα πήρε όλα.

Ο Καταλανός τεχνικός οδήγησε την αγγλική ομάδα στην κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ, της Πρέμιερ και του Κυπέλλου Αγγλίας, πετυχαίνοντας ένα μυθικό τρεμπλ.

#TheBest FIFA Men’s Coach Finalists! 🙌🎉

🇪🇸 Pep Guardiola

🇮🇹 Simone Inzaghi

🇮🇹 Luciano Spalletti

