Πολωνία: Ο Ντόναλντ Τουσκ κερδίζει την ψήφο εμπιστοσύνης και είναι ο νέος πρωθυπουργός

Ο Ντόναλντ Τουσκ επιστρέφειστην εξουσία ύστερα από 9 χρόνια, εξασφαλίζοντας το βράδυ της Δευτέρας την υποστήριξη του πολωνικού κοινοβουλίου για να ηγηθεί νέας κυβέρνησης συνασπισμού.

Η ψήφος ήταν 248 υπέρ και 201 κατά, εδραιώνοντας την επιστροφή του σχεδόν δύο μήνες μετά τη νίκη ενός συνασπισμού κομμάτων της αντιπολίτευσης υπό την ηγεσία του πρώην προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις εθνικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου, που αποτέλεσε έκπληξη.

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στους βουλευτές κατά τον πανηγυρικό λόγο του: «Ευχαριστώ την Πολωνία, αυτή είναι μια μεγάλη μέρα, όχι για μένα, αλλά για όλους εκείνους που για αυτά τα μακρά χρόνια πίστευαν βαθιά ότι θα είναι ακόμα καλύτερα, ότι θα διώξουμε το σκοτάδι, θα διώξουμε το κακό». Με την αναφορά του Ντόναλντ Τουσκ να στρέφεται στην απερχόμενη κυβέρνηση της άκρας δεξιάς της Πολωνίας.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Ματέους Μοραβιέτσκι, ο απερχόμενος πρωθυπουργός έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης με 266-190 στην Κάτω Βουλή του πολωνικού κοινοβουλίου, βάζοντας επίσημα τίτλους τέλους στην οκταετή θητεία του ακροδεξιού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη στην εξουσία.

Το κόμμα και ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Πολωνίας «διακρίθηκαν» για την αντιευρωπαϊκή στάση τους, την απαγόρευση της άμβλωσης που οδήγησε σε θανάτους γυναικών και την στάση τους εναντίον των προσφύγων. Την δε Ημέρα Ανεξαρτησίας της Πολωνίας οι πορείες με δάδες, ναζιστικά σύμβολα και χαιρετισμούς είχαν την τιμητική τους.

Πλέον ο παλιός γνώρισμος της Ευρώπης Ντόναλντ Τουσκ, που στηρίχθηκε με κάθε τρόπο από την Κομισιόν, καλείται να σχηματίσει μια κυβέρνηση συνασπισμού με φιλοευρωπαϊκή ματιά, που θα απαρτίζεται από τον Συνασπισμό Πολιτών, το φιλελεύθερο κόμμα Πολωνία 2050, το συντηρητικό αγροτικό Πολωνικό Λαϊκό Κόμμα και το κόμμα της Αριστεράς.

Αύριο ο Ντόναλντ Τουσκ θα παρουσιάσει το νέο του υπουργικό συμβούλιο και θα ανακοινώσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα την Τρίτη. Στη συνέχεια οι βουλευτές θα κληθούν να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης επί του προγράμματος. Το γραφείο του προέδρου της Πολωνίας Ντούντα δήλωσε ότι από το πρωί της Τετάρτης θα είναι σε θέση να ορκίσει τη νέα κυβέρνηση. Ταυτόχρονα από το προσωπικό του προφίλ ευχαρίστησε τον Μαραβιέτσκι για την συνεργασία τους.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μέσω της πλατφόρμας Χ δήλωσε τα εξής:

Συγχαρητήρια Ντόναλντ Τουσκ που έγινε πρωθυπουργός της Πολωνίας.

Η εμπειρία σας και η ισχυρή δέσμευσή σας στις ευρωπαϊκές μας αξίες θα είναι πολύτιμες για τη σφυρηλάτηση μιας ισχυρότερης Ευρώπης, προς όφελος του πολωνικού λαού.

Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας, ξεκινώντας από τη σημαντική EUCO αυτής της εβδομάδας.

Congratulations @donaldtusk on becoming Poland’s Prime Minister.

Your experience and strong commitment to our European values will be precious in forging a stronger Europe, for the benefit of the Polish people.

I look forward to working with you, starting with this week’s… pic.twitter.com/G3kSlrKcNc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2023