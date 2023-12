Συρία: Έξι άμαχοι σκοτώθηκαν από πλήγματα του στρατού στο Ιντλίμπ

Έξι άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 25 τραυματίστηκαν χθες Σάββατο σε βομβαρδισμούς του συριακού στρατού στη βορειοδυτική Συρία, το έσχατο προπύργιο τζιχαντιστών και ανταρτών στη χώρα, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Δυνάμεις του καθεστώτος έβαλαν στο στόχαστρο απευθείας κατοικημένους τομείς της πόλης Ιντλίμπ», ανέφερε η ΜΚΟ, προσθέτοντας πως χτυπήθηκαν επίσης βιομηχανικές περιοχές και «γειτονιές της πόλης Σαρμίν», σε μικρή απόσταση.

The Syrian army target goals in the Sarmin and Neirab in the east of Idlib province pic.twitter.com/FTnJ5dif07

— Sprinter (@Sprinter00001) December 9, 2023