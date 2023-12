Το εντυπωσιακό 1-2 Ρεάλ και Ολυμπιακού και ο Καμπάτσο που είναι μια κατηγορία μόνος του (pics)

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί τον φόβο και τον… τρόμο της φετινής Euroleague, οι εμφανίσεις που κάνει είναι κυριαρχικές, ενώ το μπάσκετ που παίζει είναι ολοκληρωτικό και δείχνει σε κάθε παιχνίδι ότι είναι η καλύτερη και πιο πλήρης ομάδα της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Τσους Ματέο θέλει το back to back μετά την περσινή κατάκτηση στο τελευταίο σουτ κόντρα στον Ολυμπιακό και είναι το μεγάλο φαβορί για να το πετύχει. Είναι στην 1η θέση μετά από 13 αγωνιστικές με 12-1 ρεκόρ, ενώ η στατιστική λέει τη μεγάλη αλήθεια για τον τρόπο που παίζει.

Η «βασίλισσα» είναι σε όλες σχεδόν τις σημαντικές κατηγορίες στην κορυφή, ενώ είναι χωρίς αμφιβολία και η πιο δημιουργική ομάδα στη Euroleague. Ο τρόπος που παίζει, αλλά κυρίως ο Φακούντο Καμπάτσο, έχει αλλάξει προς το καλύτερο το παιχνίδι της, η μπάλα κυκλοφορεί καλύτερα και ο Αργεντινός μοιράζει μαεστρικά την μπάλα, όντας με διαφορά ο πρώτος σε ασίστ στη διοργάνωση (8,2).

Την ίδια ώρα όμως υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στατιστικό που δείχνει πως ο Ματέο έχει δημιουργήσει ένα απίστευτο σύνολο με ομοιογένεια, που ο καθένας έχει τον ρόλο του. Ομάδα που είναι πλήρης και όποιος και αν παίζει γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, έχει σωστές αποστάσεις στο παρκέ και φοβερή λήψη αποφάσεων με το «κομπιούτερ» να είναι φυσικά ο Καμπάτσο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μετά και από την σχετικά άνετη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ «μεγάλωσε» ακόμη περισσότερο το νούμερο των ασίστ που δίνει, ο Καμπάτσο έδωσε 6 τελικές πάσες και οι πρωταθλητές Ευρώπης έχουν τον αν μη τι άλλο εντυπωσιακό αριθμό των 30+ ασίστ ανά 100 κατοχές.

Αυτό που είναι πολύ ιδιαίτερο αλλά δεν προκαλεί εντύπωση είναι ότι στη 2η θέση σε ασίστ ανά 100 κατοχές είναι ο Ολυμπιακός, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να μην απέχει πολύ από τη Ρεάλ. Οι Πειραιώτες μοιράζουν μια ασίστ λιγότερη από τη βασίλισσα και όπως και πέρσι έχουν πολύ υψηλά νούμερα λόγω της εξαιρετικής κυκλοφορίας της μπάλας.

Ο Ολυμπιακός δεν έχει… Καμπάτσο, αλλά συνολικά έχει περισσότερους παίκτες από τη Ρεάλ να μοιράζουν ασίστ. Το κάνει πρώτος και καλύτερος ο Τόμας Γουόκαπ, όμως έχουν πάνω από 2 ασίστ μέσο όρο και οι Παπανικολάου, Γκος, Πίτερς, Φαλ. Δείγμα της φιλοσοφίας των ερυθρόλευκων οι ασίστ και ο αλτρουισμός, με τον Ολυμπιακό να έχει αυτό το πολύ μεγάλο «όπλο». Ότι δεν στηρίζεται σε έναν παίκτη αλλά στο σύνολο.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, οι πράσινοι είναι στην 15η θέση της σχετικής λίστας. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είναι πολύ χαμηλά αλλά η εξήγηση είναι διπλή. Ο πρώτος λόγος είναι ότι πρόκειται για ένα καινούριο σύνολο που θέλει χρόνο για να περάσει ο Τούρκος τη φιλοσοφία του.

Ο δεύτερος ότι στηρίζεται αρκετά στο ατομικό ταλέντο, αφού έχει πολλούς παίκτες που δημιουργούν καταστάσεις από μόνοι τους (Ναν, Βιλντόζα, Σλούκας, Μήτογλου, Ερνάνγκόμεθ, Λεσόρ), ενώ ο «μαέστρος της ομάδας είναι ο Σλούκας, ο οποίος έχει περίπου 5 ασίστ ανά ματς. Συνολικά το τριφύλλι ανά 100 κατοχές έχει περίπου 22 τελικές πάσες.

Assists per 100 possessions in EuroLeague.

🇪🇸🇦🇷 Real -Campazzo- Madrid is leading this stat category too. pic.twitter.com/h1SnbgBVjm

— 3StepsBasket (@3StepsBasket) December 8, 2023