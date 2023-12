Ο Ολυμπιακός δεν ξέχασε την παγκόσμια ημέρα εθελoντών (vid)

Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να τιμήσει την παγκόσμια ημέρα εθελοντών, σήμερα (5/12), με ένα βίντεο που απεικονίζει την τεράστια δράση των εθελοντών που βοηθούν σε κάθε παιχνίδι να είναι όλα έτοιμα στο ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκοι» δημοσίευσαν ένα βίντεο στα social media της ομάδας, στο οποίο παρουσιάζουν την ρουτίνα τω ανθρώπων που βοηθούν στην προετοιμασία του ΣΕΦ πριν από κάθε αναμέτρηση.

Για όσους βοηθούν εθελοντικά, ο Ολυμπιακός πρόσθεσε τη λεζάντα: «οι εθελοντές δεν έχουν απαραίτητα τον χρόνο: απλά έχουν καρδιά», για να δείξουν πως η προσφορά τους στην ομάδα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αγάπη τους σε αυτή.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ, φαίνονται φωτογραφίες των εθελοντών από τις επιτυχίες της ομάδας.

❤️🤍😀 Volunteers do not necessarily have the time; they just have the heart!

Happy International Volunteer Day!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #InternationalVolunteerDay pic.twitter.com/FzRc5eT35w

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) December 5, 2023