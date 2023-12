Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

Ισχυρός σεισμός 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 4/12 στην Τουρκία.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην περιοχή της Θάλασσας του Μαρμαρά και στην Κωνσταντινούπολη.

Το επίκεντρο εντοπίζεται νότια της Κωνσταντινούπολης, κοντά στην Προύσα. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD), το επίκεντρο ήταν ο κόλπος Γκεμλίκ στη θάλασσα του Μαρμαρά. Το εστιακό βάθος κατεγράφη στα 8,98 χλμ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλίκαγια αναφέρει:

«Στον σεισμό 5,1 Ρίχτερ, που σημειώθηκε στα ανοικτά της Θάλασσας του Μαρμαρά και έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες, όλες οι ομάδες μας, οι αρμόδιοι φορείς, ιδιαίτερα ο AFAD, στάλθηκαν στην περιοχή για αυτοψία. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Δίνω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό. Ο Θεός να προστατεύει τη χώρα και το έθνος μας από καταστροφές».

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χλμ. βόρειο-βορειοανατολικά της πόλης Μουδανιά, και 27 χλμ. βορειοδυτικά της Προύσας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 11 χλμ.

