Τουρκία: Δύο ισχυροί σεισμοί σε διάστημα τριών λεπτών ταρακούνησαν τη Μαλάτια

Αναστάτωση προκλήθηκε στην επαρχία Μαλάτια στην Ανατολική Τουρκία καθώς το απόγευμα της Πέμπτης σημειώθηκαν δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μέσα σε διάστημα τριών λεπτών.

Μάλιστα η Υπηρεσία Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD), επέστησε την προσοχή τους πολίτες καθώς με ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter) 10 μήνες μετά τους φονικούς σεισμούς 7,7 έως 7,6 Ρίχτερ με επίκεντρο το Καχραμανμαράς στις 6 Φεβρουαρίου που στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 50.783 ανθρώπους, οι μετασεισμοί 4,5 Ρίχτερ και πάνω συνεχίζουν να σημειώνονται στην περιοχή.

Only 3 minutes apart, 2 earthquakes with magnitude 5.2 and 4.7 shake Türkiye’s Malatya province, felt in Adıyamanhttps://t.co/XFAF22sTTX

