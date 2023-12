«Τρελαίνει» κόσμο η Λεβερκούζεν – Η πιο φορμαρισμένη ομάδα σε όλη την Ευρώπη (vids)

Η Λεβερκούζεν έχει πραγματοποιήσει ένα «εκρηκτικό» ξεκίνημα τη φετινή σεζόν, με τον Τσάμπι Αλόνσο να έχει δημιουργήσει μια ομάδα που «τρομάζει», παίζει φουλ επιθετικά και διεκδικεί όλους τους τίτλους!

Οι «ασπιρίνες» «τρελαίνουν» κόσμο και έχουν καταφέρει κάτι μοναδικό φέτος, αφού μετά και το χθεσινό ματς με την Ντόρτμουντ και την ισοπαλία εντός έδρας με 1-1, έχουν παίξει αισίως 20 ματς σε όλες τις διοργανώσεις και δεν έχουν καμία ήττα.

Συγκεκριμένα, η Λεβερκούζεν προελαύνει τόσο στην Bundesliga, όσο και στο Europa League, ενώ συνεχίζει και στους «16» του Κυπέλλου Γερμανίας. Στην Bundesliga είναι στην κορυφή με 35 βαθμούς σε 13 ματς και έχει 11 νίκες και 2 ισοπαλίες, ενώ στην Ευρώπη μετά από 5 ματς στον όμιλο έχει το απόλυτο και έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση της στους «16».

Συνολικά μετράει 18 νίκες και 2 ισοπαλίες σε 20 ματς, παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο και σκοράρει κατά ριπάς. Σε 20 παιχνίδια που έχει παίξει σε όλες τις διοργανώσεις έχει τον αδιανόητο αριθμό των 65 γκολ ενεργητικό, δηλαδή σκοράρει πάνω από 3 γκολ μέσο όρο σε κάθε παιχνίδι, ενώ έχει δεχτεί μόλις 15.

Μετά την ισοπαλία εντός έδρας με την Ντόρτμουντ, οι «ασπιρίνες» είναι η μοναδική ομάδα από τις 5 κορυφαίες λίγκες της Ευρώπης που έχει μείνει αήττητη σε επίσημα ματς για τη σεζόν 2023-24 και συνεχίζει. Είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στη Γηραιά Ήπειρο, ενώ πιθανότατα παίζει και το καλύτερο ποδόσφαιρο, με τον Τσάμπι Αλόνσο να είναι το «κλειδί» για τις «ασπιρίνες».

20 – Bayer 04 Leverkusen are the only side in Europe’s big five leagues that are still undefeated in competitive matches in the 2023-24 season (20 games: 18 wins, 2 draws). Run. pic.twitter.com/Hp5ktvrVVy

— OptaFranz (@OptaFranz) December 4, 2023