AthensCon: ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο της φαντασίας

Όταν ακούμε συνέδριο συνήθως φανταζόμαστε επιστήμονες και θεματολογία που λίγοι αντιλαμβάνονται. Το συνέδριο όμως για το οποίο θα σας μιλήσω, μας καλεί όλους και όλες να παραβρεθούμε, προκειμένου να ζήσουμε ένα μοναδικό 3μερο ποπ κουλτούρας. Ο λόγος για το AthensCon που θα φιλοξενήσει ομιλίες, εκθέσεις και εργαστήρια γύρω από τα κόμικς, τον κινηματογράφο, τα video games, τα επιτραπέζια παιχνίδια και όλα αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε ακόμα παιδιά.

Ποιος άλλωστε δεν θα ήθελε να μπει στο ειδικό μπουθ του Ιντιάνα Τζόουνς και να φωτογραφηθεί ως νέος Ιντιάνα ή ποιο κορίτσι δεν θα ήθελε να γίνει λίγο Barbie στη θέση της Barbie στο μοναδικό εννοείται ροζ κουτί για μοναδικά ποσταρίσματα στα σόσιαλ;

Πέραν όμως όλων αυτών των πραγμάτων που θα κάνουν τα μάτια σας να γυαλίζουν, υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για να μάθετε και φυσικά να ακούσετε. Καθημερινά, αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες και δημιουργοί από όλο τον κόσμο θα βρίσκονται στο χώρο, όπου θα μπορείτε να τους δείτε ζωντανά σε Ομιλίες με θεματολογία όλα αυτά που αγαπάμε να μας ψυχαγωγούν. Eric Roberts, Greg Capullo, Adam Kubert, Elias Toufexis, Pere Perez, Jorge Fornes, Sabine Rich, Chrissy Mourns, Torunn Grønbekk, Cervasio, Cary Nord, Luca Laca Montagliani και ο δικός μας Δημήτρης Πατέλης. Και αν όλα αυτά για κάποιους είναι άγνωστα ονόματα, σκεφτείτε ότι ο Eric Roberts έχει περισσότερες από 700 συμμετοχές σε κινηματογραφικές ταινίες, ο Elia Toufexi παίζει τον «κακό» στην νέα σεζόν του Star Trek Discovery, η Torrun Grossbek είναι η συγγραφέας γνωστών ιστοριών των comics του Thor, ο Adam Kubert είναι σχεδιαστής των Spider-Man και Wolverine και ο Greg Cappulo αντίστοιχα του Spawn και Batman! Επιπλέον, θα εμφανιστεί και η Cosplayer Chrissy Mourns με τους 1 εκατομμύριο followers στις πλατφόρμες της. Ξέρετε αλήθεια τι είναι το cosplay; Είναι ενός τύπου παράσταση, εξ’ ου και το όνομά του που προέρχεται από τη σύμπτυξη των λέξεων costume + play, όπου τα άτομα φοράνε κοστούμια χαρακτήρων από διάφορα είδη τέχνης, συνήθως βιντεοπαιχνιδιών, κόμικ, μάνγκα ή άνιμε. Και πριν βιαστείτε να σκεφτείτε ότι είναι μεταμφιέσεις των Απόκριων ή του Halloween, δεν είναι τίποτα από τα δύο. Για αυτό ελάτε από κοντά να τα μάθετε όλα!

Από τη γιορτή δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι δικοί μας δημιουργοί: 90 σκιτσογράφοι / εικονογράφοι, γνωστοί και καταξιωμένοι στον χώρο, όπως και ταλαντούχοι νέοι θα είναι παρόντες για ωραίες και εποικοδομητικές κουβέντες με τους φανς του είδους.

Επιπλέον, μην ξεχάσω να σας πω ότι το ΣΚ θα πραγματοποιούνται signings από όλους τους παρευρισκόμενους καλλιτέχνες ώστε να έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε υπογεγραμμένα έργα από τους ίδιους, και γιατί όχι να φωτογραφηθείτε με τους παραπάνω αγαπημένους καλλιτέχνες και ηθοποιούς.

Σε αυτήν την ποπ γιορτή του Athenscon θα είναι παρόν και το Vodafone TV, που φιλοξενεί ένα εκπληκτικό περιεχόμενο από τους μεγαλύτερους δημιουργούς παγκοσμίως. Μαθαίνουμε ότι, μαζί με το Disney+, μας δίνει τη δυνατότητα να ζήσουμε μια ανεπανάληπτη εμπειρία StarWars, με τα Hero Tie Fighter & Tie Fighter cockpit για διαγαλαξιακές μάχες. Συγκεκριμένα, στο κεντρικό booth στην arena του συνεδρίου, θα υπάρχει η σούπερ XL κατασκευή Hero Tie Fighter που θα λειτουργεί ως photo opportunity για όλους τους επισκέπτες, ενώ στην άλλη πλευρά του booth, θα υπάρχει το διαδραστικό The Fighter cockpit που οι επισκέπτες θα μπορούν να μπουν στο cockpit και να κάνουν διαγαλαξιακές μάχες (Star Wars Squadrons).

Αλλά η χαρά δεν υπάρχει μόνο στο διάστημα αφού όπως σας ανέφερα παραπάνω, για όλους τους λάτρεις της περιπέτειας και του Indiana Jones, στην κεντρική είσοδο θα συναντήσουμε ένα σκηνογραφικό booth, εμπνευσμένο από την iconic σκηνή του «Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark», που μας δίνει την ευκαιρία να φωτογραφηθούμε ως νέοι Indy. Και αν στην είσοδο θα μεταφερθούμε για λίγο στη ζούγκλα, στον κάτω χώρο θα βρούμε το εντυπωσιακό κουτί της Barbie ώστε να ζήσουμε λίγο τη ροζ λάμψη της Barbieland.

Μικροί και μεγάλοι λάτρεις του είδους, θα είμαστε εκεί!

7Ο AthensCon: 1, 2 & 3 Δεκεμβρίου

Στο Κλειστό Στάδιο Παλ. Φαλήρου (Tae Kwon Do)

Περισσότερα για το συνέδριο εδώ: https://www.athenscon.gr/

Και για το συναρπαστικό περιεχόμενο του Vodafone TV εδώ: https://www.vodafone.gr/tv