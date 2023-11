Παλαιστίνη: Απελευθερώθηκαν 30 Παλαιστίνιοι στο πλαίσιο της ανταλλαγής αιχμαλώτων (βίντεο)

Η ισραηλινή κατοχή απελευθέρωσε απόψε 30 Παλαιστίνιους κρατούμενους στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής οργανώσεων-Ισραήλ, που αναλογούν σε 15 γυναίκες και 15 έφηβοι άνδρες.

Ένα λεωφορείο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού μετέφερε 24 κρατούμενους από τη στρατιωτική φυλακή Οφέρ στη Ραμάλα, ενώ κρατούμενοι από την Ιερουσαλήμ, απελευθερώθηκαν από το κέντρο κράτησης «Ρωσική Βάση» στη Δυτική Ιερουσαλήμ στα σπίτια τους.

Στη Ραμάλα, εκατοντάδες άνθρωποι υποδέχθηκαν τους αποφυλακισμένους κρατούμενους, φωνάζοντας συνθήματα που τους συγχαίρουν για την απελευθέρωσή τους και ζητώντας την απελευθέρωση και των υπόλοιπων Παλαιστινίων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές.

Οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις εισέβαλαν νωρίτερα στα σπίτια των οικογενειών των Παλαιστινίων κρατουμένων στην Ιερουσαλήμ και τους απείλησαν να μην κάνουν καμία γιορτή μετά την απελευθέρωση των παιδιών τους.

Τοπικές πηγές δήλωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στα σπίτια αρκετών κρατουμένων που απελευθερώθηκαν από τις ισραηλινές φυλακές στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής στις πόλεις Silwan, al-Issawiya και at-Tur στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Οι δυνάμεις φέρονται να εισέβαλαν στην πόλη al-Issawiya και να ψέκασαν λύματα προς τα σπίτια και τους κατοίκους και τις οικογένειες που συγκεντρώθηκαν για να υποδεχθούν τους κρατούμενους.

Ένας Παλαιστίνιος νεαρός φέρεται να τραυματίστηκε από πυρά των ισραηλινών δυνάμεων κατά τη διάρκεια ισραηλινής στρατιωτικής επιδρομής σε γειτονιές που γειτνιάζουν με τη φυλακή Οφέρ, δυτικά της Ραμάλα.

Ο Άμαντ αλ-Σαλαϊμέχ, 14 ετών, ο νεότερος έφηβος στις ισραηλινές φυλακές, δήλωσε μετά την αποφυλάκισή του απόψε ως μέρος της πέμπτης πράξης εκατέρωθεν αποφυλακίσεων ομήρων και κρατουμένων, ότι οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στις ισραηλινές φυλακές υφίστανται βάναυση κακοποίηση από τις δυνάμεις καταστολής της κατοχής, η οποία προκάλεσε διάφορους τραυματισμούς μεταξύ των κρατουμένων.

BREAKING: A MOTHER RUNS TO EMBRACE HER SON HAMZA AL-MUGHRABI WHO WAS BEING HELD AS A HOSTAGE BY ISRAEL#ElonGoToGaza pic.twitter.com/VxgYMUm1f8

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) November 28, 2023