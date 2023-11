Ισραήλ: Η στιγμή της επανένωσης τριών μικρών ομήρων της Χαμάς με τον σκύλο τους

Μετά από 51 ημέρες ομηρίας στη Γάζα, τα τρία παιδιά της οικογένειας Brodetz αφέθηκαν ελεύθερα και επανενώθηκαν με την οικογένειά τους. Υπήρχε όμως και ένα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας, την αγκαλιά του οποίου περίμεναν με ανυπομονησία εδώ και πολλές μέρες.

Τα τρία παιδιά επανενώθηκαν με τον σκύλο της οικογένειάς τους, τον Rodney, μετά από ενάμιση και πλέον μήνα χωρισμού.

Οι Oriya, Yuval και Ofri Brodetz είχαν τα μεγαλύτερα χαμόγελα στα πρόσωπά τους καθώς αντάλλασσαν αγκαλιές και χάδια με το αγαπημένο τους κατοικίδιο.

Ο Rodney ήταν επίσης ενθουσιασμένος, κουνώντας την ουρά του.

Oriya, Yuval, and Ofri Brodetz, finally reunited with their beloved Rodney after being freed from Hamas captivity. For real-time updates visit: https://t.co/FSEFW7R8lX

🎥: Schneider Center’s pic.twitter.com/fvRp4GVixw

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 28, 2023