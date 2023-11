«Οι Αμερικάνοι θα σε στύψουν σαν βρεγμένο πανί»: Η ζωή του αρχιτέκτονα που σχεδίασε το Central Park

Ο Jacob Wrey Mould, γεννημένος το 1825, ήταν ένας από τους Άγγλους αρχιτέκτονες που μετανάστευσαν στις ΗΠΑ τον 19ο αιώνα, μολονότι ήταν σπάνιο το γεγονός ότι είχε προσωπικούς λόγους για να εγκαταλείψει τη χώρα.

Στο Λονδίνο, το 1841, ο Mould μαθήτευσε δίπλα στον Owen Jones, έναν αρχιτέκτονα γνωστό ως ειδήμονα στην πολύχρωμη διακόσμηση, ο οποίος σχεδίασε το κτιρίο της Μεγάλης Έκθεσης το 1851 και το 1856 δημοσίευσε το έργο Grammar of Ornament. Θέλοντας μια πιο ποικιλόμορφη αρχιτεκτονική εμπειρία, ο Mould προσχώρησε στο γραφείο του Lewis Vulliamy (1791-1871) και εργάστηκε στα σχέδια για το ανακτορικό Dorchester House του R.S. Holford (χτισμένο το 1853) στο Park Lane.

Το πάθος του για τη μουσική και η συναναστροφή του με μουσικούς τον ώθησαν στο να αναλάβει τη μετάφραση πολλών λιμπρέτων όπερας. Ο αυτοπροσδιορισμός του Μουλντ ως «κολασμένου με τα χρώματα» και «γλυκού με το τραγούδι»-ο τίτλος αυτής της νέας βιογραφικής και αρχιτεκτονικής μελέτης- υποδηλώνει το μεγάλο ενδιαφέρον του για τη μουσική.

Υπήρξε παντρεμένος, αλλά υπέστη σοκ όταν παρουσιάστηκε η αδελφή της συμβίας του με τη μικρή ανιψιά της. Ποιος ήταν ο πατέρας του παιδιού δεν αποκαλύφθηκε ποτέ, αλλά οι σχέσεις μεταξύ του Μουλντ και της καταπιεστικής συζύγου του έγιναν τόσο φορτισμένες που αποφάσισε να μεταναστεύσει, παρά την προειδοποίηση του Jones ότι «οι Αμερικανοί θα σε στύψουν σαν βρεγμένο πανί και μετά θα σε πετάξουν σαν καυτή πατάτα».

«Η εκκλησία της Αγίας Ζέβρας»

Το 1852 ο Mould και η μητέρα του κατέφθασαν στη Νέα Υόρκη, με τον θείο του να τους καλωσορίζει. Παρουσίασε ένα σχέδιο για τη διακόσμηση του Κρυστάλλινου Παλατιού της Νέας Υόρκης, το οποίο δεν έγινε δεκτό, αλλά το 1853 έλαβε μια σπουδαία ανάθεση για μια νέα εκκλησία για μια Ενωτική κοινότητα που «μετακόμιζε» βόρεια στο Μανχάταν.

Σε ρομαντικό ρυθμό, με τρούλο, ήταν αξιοπρόσεκτη για τις διαδοχικές λωρίδες από πέτρα της Νορμανδίας σε κρεμ χρώμα και κόκκινη πέτρα από τη Φιλαδέλφεια. Έγινε γνωστή ως «η εκκλησία της Αγίας Ζέβρας» – ένας εμπαιγμός που αργότερα αποδόθηκε στο Keble College της Οξφόρδης-. Ο Francis Kowsky παρουσιάζει μια αξιόπιστη έκθεση αυτού του εντυπωσιακού κτιρίου.

Δυστυχώς, ο ψηλός πύργος του έμεινε ανοικοδόμητος, το εκκλησίασμα μετακόμισε το 1929 και η εκκλησία καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά το 1931. Ο Mould έχτισε αργότερα και άλλες εκκλησίες, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν καταστραφεί, αλλά η μεγαλοπρεπής Πρώτη Πρεσβυτεριανή εκκλησία στο Bath της Νέας Υόρκης έχει επιβιώσει, όπως και η γοητευτική μικρή ξύλινη Ενωτική Εκκλησία στο Yonkers και η όμορφη εκκλησία της επισκοπής στη λίμνη Luzerne, και οι δύο επίσης στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Το εγχώριο έργο του έχει επίσης χαθεί σε μεγάλο βαθμό, αν και το Trinity Chapel Schoolhouse στη Νέα Υόρκη είναι ένα εντυπωσιακό έργο αστικού γοτθικού ρυθμού.

Από τη Νέα Υόρκη στο Περού

Δικαίως, ωστόσο, το έργο του στο Central Park υπογραμμίζεται από τον Kowsky, ο οποίος επωφελήθηκε από την λεπτομερή έρευνα που διεξήγαγε η αείμνηστη Lucille Gordon, δόκτωρ του Central Park. Η συμβολή του Mould έγινε ως επί το πλείστον σε συνεργασία με τον Calvert Vaux και τον Frederick Law Olmsted και αφορά πρωτίστως τη διακόσμηση του Bethesda Terrace, με το σιντριβάνι Angel Fountain, τις πλούσιες σκαλιστές κολώνες και κυρίως την εντυπωσιακή πολύχρωμη διακόσμηση της «στοάς». Σε αυτό το σημείο αποδείχθηκε πραγματικός μαθητής του Jones. Έκανε εκατοντάδες σχέδια για το πάρκο, ορισμένα από τα οποία δεν εκτελέστηκαν, ποτέ.

Το 1860 ο Μουλντ παντρεύτηκε ξανά, ωστόσο το 1866 η πρώτη του σύζυγος έφτασε στη Νέα Υόρκη και ξεκίνησε διαδικασίες διαζυγίου. Ο Μουλντ κλήθηκε να πληρώσει διατροφή, γεγονός που χειροτέρευσε την ήδη άθλια οικονομική του κατάσταση. Επιπροσθέτως, αρκετοί γνώριμοι του, αρνήθηκαν να πιστέψουν ότι ήταν πραγματικά παντρεμένος με τη νέα του σύντροφο και τον αποκήρυξαν.

Υπήρξε ένα παράδοξο διάλειμμα στην καριέρα του Μουλντ, όταν πέρασε τέσσερα χρόνια (1875-79) στο Περού, εργαζόμενος στο Γραφείο Δημοσίων Έργων υπό την αιγίδα του απατεώνα σιδηροδρομικού επιχειρηματία Χένρι Μέιγκς. Αμείβονταν καλά, γεγονός που δεν συνέβαινε στη Νέα Υόρκη, αλλά το μόνο ουσιαστικό αρχιτεκτονικό του έργο ήταν η τεράστια Casa Dubois στη Λίμα. Ο θάνατος του Meiggs το 1877 οδήγησε στην απόφαση του να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη.

Ο Mould πέθανε το 1886, έχοντας κατορθώσει λιγότερα απ’ όσα θα περίμενε κανείς να είχε πετύχει. Ακόμη και έτσι, αξίζει την διεισδυτική περιγραφή της ζωής και του έργου του από τον Kowsky.

*Mε πληροφορίες από The Art Newspaper | Francis R. Kowsky με τη Lucille Gordon, Hell on Color, Sweet on Song, Fordham University Press | Κεντρική φωτογραφία θέματος: A Description of the New York Central Park, εκδόθηκε το 1869 από τον Clarence Cook | wikipedia