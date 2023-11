Ισραήλ-Χαμάς: Παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό 13 Ισραηλινοί και 4 ξένοι υπήκοοι

Η Χαμάς παρέδωσε 17 ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό, στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ισραήλ για ανταλλαγή ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων.

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ επιβεβαίωσαν ότι παρέδωσαν στον Ερυθρό Σταυρό 13 Ισραηλινούς, 3 Ταϊλανδούς και έναν Ρώσο υπήκοο.

Η Χαμάς, στην ανακοίνωσή της για την απελευθέρωση του ομήρου με ρωσική υπηκοότητα, τονίζει ότι αυτή έγινε για να δείξει την εκτίμηση της για τη στάση της Μόσχας, όπως αναφέρει το Al Jazeera.

Ο όμηρος παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, μετά από παρέμβαση του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η παλαιστινιακή Αρχή για τους Κρατούμενους και τις Υποθέσεις Απελευθέρωσης και η Ένωση Κρατουμένων έδωσαν στη δημοσιότητα μόνο τα ονόματα των παιδιών από την Παλαιστίνη που θα απελευθερωθούν σήμερα.

Συνολικά θα απελευθερωθούν 39 γυναίκες και παιδιά με βάση τη συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς.

The #Palestinian resistance announced the names of the third batch of the prisoner exchange, which includes only the names of #Palestina child prisoners. They will be released this evening as part of the ceasefire agreement, and their number is (39). pic.twitter.com/qNqIPgtFw0

