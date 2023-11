Ισραήλ: Ο ΥΠΕΞ κάλεσε τον ιρλανδό πρέσβη για εξηγήσεις

Συνεχίζονται οι ισραηλινές αντιδράσεις, με αφορμή την ανάρτηση του ιρλανδού πρωθυπουργού, Λίο Βαράντκαρ ο οποίος έγραψε ότι «ένα αθώο παιδί που είχε χαθεί, τώρα βρέθηκε», σχετικά με την απελευθέρωση της 9χρονης Έμιλι Χαντ από τη Χαμάς.

Ο ισραηλινός ΥΠΕΞ, Έλι Κοέν, πήρε τη σκυτάλη, ανακοινώνοντας ότι κάλεσε για εξηγήσεις τον ιρλανδό πρέσβη.

«Μετά τα εξωφρενικά λόγια του πρωθυπουργού της Ιρλανδίας σχετικά με την απελευθέρωση της Amelie Hand, η οποία απήχθη στη Γάζα από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, κάλεσα τον Ιρλανδό πρέσβη στο Ισραήλ για επίπληξη», αναφέρει σε ανάρτησή του.

Παράλληλα, ο Κοέν, επιτέθηκε φραστικά στον Ιρλανδό πρωθυπουργό λέγοντας: «Φαίνεται ότι έχετε χάσει την ηθική σας πυξίδα και χρειάζεται να έρθετε σε επαφή με την πραγματικότητα!»

«Η Έμιλι Χαντ δεν «χάθηκε», την απήγαγε μια τρομοκρατική οργάνωση χειρότερη από το Ισλαμικό Κράτος που δολοφόνησε τη μητριά της», πρόσθεσε ο Κοέν, συνεχίζοντας: «Η Έμιλι και περισσότερα από 30 άλλα Ισραηλινά παιδιά πιάστηκαν όμηροι από τη Χαμάς και προσπαθείτε να νομιμοποιήσετε και να προσδώσετε κανονικότητα στον τρόμο. Ντροπή σας!».

Η 9 ετών Έμιλι Χαντ ήταν μεταξύ της ομάδας των 17 ομήρων που απελευθερώθηκαν χθες μετά από 50 μέρες αιχμαλωσίας στη Λωρίδα της Γάζας. Το κορίτσι θεωρείτο αρχικά νεκρό από την επίθεση της Χαμάς στο κιμπούτς Μπεερί, κατά τις επιδρομές των μαχητών της οργάνωσης την 7η Οκτωβρίου. Η Έμιλι αργότερα έγινε γνωστό ότι ήταν μεταξύ των 240 ομήρων που μεταφέρθηκαν εκείνη την ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας.

Χαιρετίζοντας την απελευθέρωση του κοριτσιού ο ιρλανδός πρωθυπουργός έκανε λόγο χθες για «μια ημέρα τεράστιας χαράς και ανακούφισης», λέγοντας ότι «ένα αθώο παιδί που είχε χαθεί, τώρα βρέθηκε».

This is a day of enormous joy and relief for Emily Hand and her family. An innocent child who was lost has now been found and returned, and we breathe a massive sigh of relief. Our prayers have been answered.

— Leo Varadkar (@LeoVaradkar) November 25, 2023