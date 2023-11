Έγραψε ιστορία ο Αρτέτα με τη χθεσινή νίκη της Άρσεναλ!

H Άρσεναλ πέρασε (έστω και ) δύσκολα από την έδρα της Μπρέντφορντ, με τους Λονδρέζους να παίρνουν τη νίκη με 1-0 χάρις στο παρθενικό γκολ του Κάι Χάβερτς με τη φανέλα των Gunners στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μικέλ Αρτέτα είδε την ομάδα του να πιάνει ξανά κορυφή στη βαθμολογία έχοντας 30 βαθμούς, έναν περισσότερο από την Πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι που έχει 29.

Παρ’ όλα αυτά, ο Βάσκος προπονητής έχει έναν ακόμα λόγο να χαμογελάει αφού κατάφερε να σημειώσει μια εξαιρετική επίδοση τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα του. Ο Αρτέτα έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία της Άρσεναλ στα πρώτα 200 παιχνίδια του στο τιμόνι της ομάδας. Η Άρσεναλ υπό την καθοδήγησή του έχει πετύχει 116 νίκες, ενώ στο αντίστοιχο διάστημα ο Αρσέν Βενγκέρ είχε οδηγήσει τους «Κανονιέρηδες» σε 111 νίκες.

Τρίτος στη σχετική λίστα είναι ο Τζορτζ Γκρέιαμ που ήταν τεχνικός της Άρσεναλ από το 1986 έως το 1995, με τον Σκωτσέζο προπονητή να μετράει 106 νίκες στα πρώτα 200 παιχνίδια.

Ο Αρτέτα μίλησε μετά τη νίκη επί της Μπρέντφορντ για το επίτευγμά του και ευχαρίστησε τους παίκτες του για την άψογη συνεργασία που έχουν όλο αυτό το διάστημα. «Σήμερα είναι ο 200ος αγώνας μου και όταν βλέπω μια ομάδα που συμπεριφέρεται μεταξύ τους έτσι και βλέπω τα χαμόγελα του προσωπικού, είμαι τόσο χαρούμενος και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος και πιο ευγνώμων για όλους όσους εργάζονται για εμάς κάθε μέρα και κάνουν τη δουλειά μου τόσο ευχάριστη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Arsenal go top of the Premier League on Mikel Arteta’s 200th game in charge in all comps.

No other Arsenal coach has won more games (116) in their first 200 📈 pic.twitter.com/2kEHvWAx81

— B/R Football (@brfootball) November 25, 2023