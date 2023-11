Τζόκοβιτς: «Όταν χάνεις με τη χώρα σου η ήττα είναι ακόμα πιο πικρή» (pic)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και η Σερβία δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό του εφετινού Davis Cup, καθώς ηττήθηκαν από την Ιταλία με σκορ 2-1.

Η Ιταλία προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της στο τελικό του Davis Cup, όπου έχει την ευκαιρία να δικεδικήσει το δεύτερο τρόπαιο της, μετά το 1976. Αντίπαλός της στον τελικό θα είναι η Αυστραλία, η οποία επεκράτησε στν άλλο ημιτελικό της Φιλανδίας με σκορ 2-0.

Ο Τζόκοβιτς με την ήττα στο μονό από τον Σίνερ με σκορ 2-1, αλλά και την ήττα στο διπλό με τον συμπατριώτη του Μπολέλι από τους Σίνερ και Σονένγκο, ανέλαβε την ευθύνη για τον αποκλεισμό της Σερβίας, ενώ παράλληλα εμφανίσθηκε συναισθηματικά φορτισμένος στη συνέντευξη τύπου.

«Συγχαρητήρια στην Ιταλία για την πρόκριση στον τελικό. Το άξιζαν. Έπαιξαν καλά, ειδικά ο Γιάνικ στο μονό αλλά και στο διπλό. Έχασε ελάχιστες μπάλες σε όλο το ματς. Για μένα είναι πολύ μεγάλη απογοήτευση.

Αναλαμβάνω την ευθύνη. Είχα τρία match points και βρέθηκα τόσο κοντά στο να το κλείσω. Είναι κρίμα, πραγματικά. Έτσι είναι το άθλημα. Όταν χάνεις με τη χώρα σου, το συναίσθημα είναι ακόμα πιο πικρό», ανέφερε αρχικά ο Σέρβος τενίστας.

Στη συνέχεια δεν θέλησε να δικαιολογήσει τον εαυτό του, λέγοντας: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό γιατί θα ακουστεί σαν δικαιολογία. Προφανώς είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Προσπαθούσα να ενθαρρύνω τον εαυτό μου γι’ αυτή την εβδομάδα.

Όλη τη σεζόν σκεφτόμουν αυτή την εβδομάδα με την ομάδα του Davis Cup. Προσπάθησα να συνεισφέρω. Τα κατάφερα στον πρώτο αγώνα, σήμερα δεν ήταν γραφτό».

🗣 «When you lose for your country, the bitter feeling is even greater.»

Novak Djokovic reacts to his shock defeats to Jannik Sinner in both the singles and doubles in the Davis Cup 🎾🏆 pic.twitter.com/gPvymu8WJ9

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 26, 2023