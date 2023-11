«Μάχη» Ρεάλ Μαδρίτης – Νιουκάστλ για το wonderkid της Σάντος (pic, vid)

Ρεάλ Μαδρίτης και Νιουκάστλ είναι από τους υποψήφιους «μνηστήρες» του 20χρονου επιθετικού της Σάντος, Μάρκος Λεονάρντο.

Ο Βραζιλιάνικος σύλλογος φαίνεται πως έχει ενημερώσει μέσω των μάνατζερ του παίκτη όλους τους ενδιαφερόμενους πως θα αρχίσει να συζητά για ποσά από 15-20 εκατομμύρια ευρώ και πάνω.

Ο Λεονάρντο τη φετινή σεζόν… κουβαλά την επίθεση της ομάδας του, αφού σε 45 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, μετρά 21 γκολ, 4 ασίστ, σε 3.872 αγωνιστικά λεπτά.

🚨🇧🇷 Santos want between €15M to €20M for Marcos Leonardo. The player’s agent has already informed Real Madrid & Newcastle about it. @GoalBR pic.twitter.com/jKQBe4d4oK

