Το TikTok βγάζει στη φόρα άβολες αλήθειες – Ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή διασπορά τοξικότητας;

Η Μαρίσα Μέιζ βρισκόταν σε δείπνο με μια φίλη της όταν το τηλέφωνό της άρχισε να δονείται. Ήταν ένας ασυνήθιστα φρενήρης θόρυβος, που δεν ανταποκρινόταν στο κουμπί της σίγασης, ένας κατακλυσμός μηνυμάτων από φίλους, γνωστούς μέχρι και μια μακρινή θεία, τα οποία όλα παρέπεμπαν σε ένα βίντεο του TikTok με τίτλο «Στείλτε αυτό στη Μαρίσα στη Νέα Υόρκη».

Όπως αφηγείται η ίδια στον Guardian, η πρώτη της αντίδραση ήταν να παγώσει, ενώ λίγο μετά ξεκίνησε να παρακολουθεί το επίμαχο βίντεο χωρίς δεύτερη σκέψη. «Μισώ να χώνω τη μύτη μου σε υποθέσεις που δεν με αφορούν», ανέφερε το άτομο που το ανέβασε και έφερε το όνομα @Drewbdoobdoo. «Αλλά αν σε λένε Μαρίσα, άκουσε με», της πρότεινε.

Και κάπως έτσι της αποκάλυψε ότι καθισμένη δίπλα σε μια παρέα φίλων σε πάρκο της Νέας Υόρκης, άκουσε πως είχαν επιλέξει επίτηδες ένα συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο για να διοργανώσουν ένα πάρτι γενεθλίων, οπότε ήξεραν ότι θα έλειπε η Μαρίσα από την πόλη και δεν θα μπορούσε να παρευρεθεί σε μια ξεκάθαρη παραβίαση του κώδικα φιλίας.

«Πρέπει να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο που θα λείπεις δεν είναι η μόνη στιγμή που θα μπορούσαν να κάνουν το πάρτι γενεθλίων τους», της υπογράμμισε η Ντρου, που χρησιμοποίησε την επικοινωνιακή δύναμη του TikTok για να την εντοπίσει και να της αποκαλύψει την αλήθεια.

‘It’s not a public service, it’s toxic’: welcome to the world of gossip surveillance https://t.co/A5ZLDIOPSV

— Guardian US (@GuardianUS) November 22, 2023