TikTok: Το «Deodorant challenge» είναι η νέα ανησυχητική τάση που στέλνει τα παιδιά στο νοσοκομείο

Τελειωμό δεν έχουν οι «προκλήσεις» του TikTok με πρωταγωνιστές κυρίως ανηλίκους, οι οποίοι στο τέλος καταλήγουν θύματα μίας επικίνδυνης τάσης.

Αυτή τη φορά, η νέα ανησυχητική μόδα ονομάζεται «Deodorant Challenge» (η πρόκληση του αποσμητικού) και μας έρχεται από τη Βρετανία.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, δεκάδες άτομα προκαλούν εγκαύματα στο δέρμα τους στο πλαίσιο του νέου challenge στην πλατφόρμα, σύμφωνα με το οποίο οι χρήστες ψεκάζουν με αποσμητικό μία περιοχή του δέρματός τους μέχρι να νιώσουν πόνο.

Σχεδόν 70 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, έχουν νοσηλευθεί με τραύματα στη Βρετανία. Ορισμένα μάλιστα, υποβλήθηκαν σε πλαστική χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του δέρματός τους.

Για το λόγο αυτό, οι πλαστικοί χειρουργοί στη χώρα απευθύνουν έκκληση να προστεθεί σαφής σήμανση στις συσκευασίες των αποσμητικών προκειμένου να προειδοποιούν τον κόσμο για τους κινδύνους.

Calls for deodorant warnings amid viral cold burn challenge on Tiktok – with children as young as TEN admitted to hospital https://t.co/HoN41HnSmi pic.twitter.com/ertfljzW7E

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 19, 2023