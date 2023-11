H Μαρία Κορινθίου φοράει μαύρα δαντελωτά εσώρουχα και ποζάρει στο Instagram

H εκρηκτική ηθοποιός και μοντέλο, Μαρία Κορινθίου, ποζάρει ανέμελη φορώντας μαύρα εσώρουχα από δαντέλα, τα οποία «συνοδεύει» με μια ζακέτα ίδιου χρώματος. Η Μαρία Κορινθίου, η οποία συνεργάζεται με γνωστή μάρκα εσωρούχων, φωτογραφήθηκε φορώντας τα προϊόντα τους.

Ποζάρει με τα εντυπωσιακά μαύρα εσώρουχα της, δείχνοντας χαλαρή και ανέμελη, παίζοντας με τα μαλλιά της

Στο πρώτο carousel φωτογραφιών που ανάρτησε, φαίνεται να βρίσκεται σε ένα κομψό και πολυτελές σπίτι, γεγονός που προδίδουν οι γωνίες του σπιτιού, που επέλεξε για να φωτογραφηθεί. Σε μια φωτογρφία φοράει ένα διχτυωτό ολόσωμο κορμάκι, μαύρου χρώματος, ενώ βρίσκεται καθισμένη σε μια λευκή πολυθρόνα. Το sexiness απογειώνεται με τις Christian Louboutin γόβες που έχει επιλέξει να φορέσει.

Σε άλλη φωτογραφία της ανάρτησης, βρίσκεται στο μπάνιο του σπιτιού, μπροστά από έναν τεράστιο καθρέφτη, με έντονο φωτισμό, τον οποίο πλαισιώνουν μερικά πανέμορφα λευκά φυτά. Τέλος, το highlight της ανάρτησης, είναι η φωτογραφία στο παράθυρο, καθώς φαίνεται ιδιαιτέρως χαρούμενη, δείχνοντας την sexy & classy πλευρά της.

«Να είσαι θηλυκή, να είσαι αισθησιακή και να σκορπίζεις τη μαγεία σου»

H Μαρία Κορινθίου, προχώρησε και σε δεύτερη ανάρτηση, η οποία αποτελείται από ένα βίντεο, το οποίο απεικονίζει την αγαπημένη ηθοποιό να ποζάρει με τα εντυπωσιακά μαύρα εσώρουχα της, δείχνοντας χαλαρή και ανέμελη, παίζοντας με τα μαλλιά της και φορώντας την καλτσοδέτα της, με αργές κινήσεις.

Στις λεζάντες των δημοσιεύσεων της, έγραψε: «Be feminine, be sensual and spread your magic with @calzedonia sensual sheer collection». Δηλαδή: «Να είσαι θηλυκή, να είσαι αισθησιακή και να σκορπίζεις τη μαγεία σου με τη συλλογή @calzedonia sensual sheer»