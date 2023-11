Φινλανδία: Έκλεισε τα σύνορα με τη Ρωσία – «Μπλόκο» στην εργαλειοποίηση μεταναστών

Η Φινλανδία έβαλε «φρένο» στους Ρώσους αιτούντες άσυλο κλείνοντας τα τέσσερα από τα εννέα σύνορά της με τη Ρωσία, περιορίζοντας έτσι την έλευση πολιτών που υποκινούνται από τη Μόσχα, έναν ισχυρισμό που η Ρωσία αρνείται. Το «μπλόκο» εφαρμόστηκε από το περασμένο Σάββατο και σήμερα το ρωσικό ΥΠΕΞ προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας προς τον Φινλανδό πρέσβη στη Μόσχα για την απόφαση του Ελσίνκι να κλείσει τέσσερα πολυσύχναστα συνοριακά σημεία διέλευσης, ένα βήμα που η Μόσχα ανέφερε ότι επηρέασε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και στις δύο χώρες.

Η Φινλανδία έκλεισε το Σάββατο τα σημεία διέλευσης σε μια προσπάθεια να σταματήσει τη ροή αιτούντων άσυλο που το Ελσίνκι υποστηρίζει ότι υποκινείται από τη Μόσχα, η οποία αρνείται ότι προωθεί πολίτες της στην Ευρώπη για δόλιους σκοπούς.

«Η εργαλειοποίηση των μεταναστών από τη Ρωσία είναι επαίσχυντη. Υποστηρίζω πλήρως τα μέτρα που έλαβε η Φινλανδία», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας τους Φινλανδούς Συνοριοφύλακες «για την προστασία των ευρωπαϊκών μας συνόρων».

