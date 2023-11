Ο Τζεφ Μπέζος έβαλε πάλι καουμπόικο καπέλο και οι πραγματικοί καουμπόηδες «γουρλώνουν τα μάτια τους»

O δισεκατομμυριούχος πόζαρε για το αφιέρωμα στην αρραβωνιαστικιά του Lauren Sánchez από τη Vogue φορώντας το αγαπημένο του καπέλο. Ήταν μια μικρή αναδρομή στο 2021, όταν φόρεσε ένα καουμπόικο καπέλο κατά τη διάρκεια του πρώτου του ταξιδιού στο διάστημα με έναν πύραυλο Blue Origin.

Ο κόσμος τότε το μίσησε – η εφημερίδα San Francisco Chronicle αναρωτιόταν: «Μήπως ο Τζεφ Μπέζος μόλις κατέστρεψε τα καουμπόικα καπέλα για τους πάντες;». «Αυτό μοιάζει με διαφημιστικό έντυπο για Viagra», έγραψε ένας χρήστης του X. Ένας άλλος χρήστης κατηγόρησε τον δισεκατομμυριούχο ότι έκλεψε τον στυλίστα του Kenny Chesney.

Οι πάμπλουτοι φορούν εδώ και καιρό ρούχα της δυτικής κουλτούρας σε μια προσπάθεια να «ταιριάξουν» με την εργατική τάξη. Ο πρώην πρόεδρος του Μεξικού Vicente Fox αποκάλεσε τον George W. Bush «καουμπόη του παρμπρίζ »- Κάποιος που παριστάνει τον καουμπόι που καβαλάει άλογα, αλλά στην πραγματικότητα νιώθει πιο άνετα πίσω από το τιμόνι ενός τζιπ.

Το 1992, ο Stetson, διακεκριμένος λάτρης του Ρόναλντ Ρέιγκαν έκανε δώρο στον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ένα καουμπόικο καπέλο … το οποίο ο Σοβιετικός ηγέτης φόρεσε ανάποδα. Ο συνάδελφος του Μπέζος, ο διαστημικός καουμπόης Έλον Μασκ, φόρεσε πρόσφατα ένα καπέλο Stetson στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού και ο κόσμος τον κατηγόρησε πως φαινόταν εντελώς ανόητος, ενώ άλλοι τον κατηγόρησαν ότι το φόρεσε ανάποδα (ωστόσο δεν το έκανε).

Είναι πραγματικά τόσο κακή η κίνηση του Μπέζος; Αν και τουλάχιστον το φόρεσε κανονικά, οι πραγματικοί καουμπόηδες λένε ότι το καπέλο του μοιάζει με κοστούμι. Ο Michael Grauer, επιμελητής στο National Cowboy & Western History Museum, δίνει διαλέξεις για το εν λόγω αξεσουάρ σε όλη τη χώρα.

In a new exclusive interview, Lauren Sánchez discusses going to space, giving back, and her high-flying romance with Jeff Bezos. Read the full profile here: https://t.co/qXtkaXgN1C pic.twitter.com/rz2CPDCF27

— Vogue Magazine (@voguemagazine) November 13, 2023