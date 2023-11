Ο Ίσκο αποδεικνύει γιατί όλοι δικαιούνται μια δεύτερη ευκαιρία (vid+pics)

21/12/2022: Η Σεβίλλη ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Ισκο, καθώς ο Ισπανός μεσοεπιθετικός δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του συλλόγου και στα «θέλω» της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας της Ανδαλουσίας.

Μετά από μόλις έξι μήνες στο στρατόπεδο της Σεβίλλης, ο Ισκο αποχώρησε από το ρόστερ της ισπανικής ομάδας, έχοντας καταγράψει 19 συμμετοχές, με 1 γκολ και 3 ασίστ σε 1.266 λεπτά. Οι εμφανίσεις του έμπειρου μεσοεπιθετικού δεν ικανοποίησαν τους ανθρώπους του συλλόγου, που έκριναν την προσφορά του δυσανάλογη με τα χρήματα που λάμβανε.

Μοιραία, η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε πρόωρα και άδοξα, παρότι αρχικά το συμβόλαιο που είχε υπογράψει ο Ισπανός ήταν για δύο χρόνια, με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό να μένει ελεύθερος από τη Σεβίλλη και να παραμένει χωρίς ομάδα μέχρι τον Ιούλιο του 2023.

Εξι μήνες δεν είχε ποδοσφαιρική στέγη, με την Μπέτις το περασμένο καλοκαίρι να του δίνει την ευκαιρία να βγει από τη… ναφθαλίνη και να αγωνιστεί και πάλι στο κορυφαίο επίπεδο. Μια μεταγραφή που αρχικά αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία και προβληματισμό από τους οπαδούς της Μπέτις, αλλά όλα άλλαξαν όταν ο Ισκο άρχισε να αγωνίζεται με τα πράσινα.

Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός άρπαξε από τα… μαλλιά την ευκαιρία που του έδωσε η Μπέτις και μέσα από τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν κατάφερε να κερδίσει τον σεβασμό και την αγάπη των οπαδών της ισπανικής ομάδας.

Εμφανίσεις που τον έχουν αναδείξει σε πρωταγωνιστή για την Μπέτις, με τον Ισκο να βγαίνει MVP στα 9 από τα 13 παιχνίδια που έχουν δώσει οι «Μπετικοί του Σύμπαντος» στη La Liga. Ένα απίστευτο νούμερο, δείγμα της σπουδαίας σεζόν που πραγματοποιεί ο 31χρονος.

Συνολικά φέτος ο Ισπανός έχει αγωνιστεί σε 17 αναμετρήσεις, έχοντας 3 γκολ και 3 ασίστ σε 1.296 λεπτά. Στο πρωτάθλημα σε 13 παιχνίδια έχει 2 γκολ και 2 ασίστ σε 1.069. Τα υπόλοιπα (ένα γκολ και μία ασίστ) είναι σε 4 αναμετρήσεις στους ομίλους του Europa League (227’).

Ο Ισκο μάλιστα έχει δημιουργήσει τις περισσότερες ευκαιρίες στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχοντας φτιάξει 41 φάσεις για τους συμπαίκτες του. Ο Ισπανός βρίσκεται στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας, μαζί με τον Ιαγκο Ασπας της Θέλτα που έχει επίσης τον ίδιο αριθμό, ενώ ακολουθεί ο Φραν Χονοράτ της Γκλάντμπαχ με 39 και στη συνέχεια οι Λιρόι Σανέ (Μπάγερν) και Ρομέν Ντελ Καστίγιο (Μπρεστ) με 37.

Οι 17 από τις 41 φάσεις που έχει φτιάξει για τους συμπαίκτες του ήταν από στημένες φάσεις, ενώ επίσης έχει 288 πάσες στο τρίτο μισό του γηπέδου και 106 μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Εχει 708 επαφές στο μισό της αντίπαλης ομάδας, 10 προωθημένες μπαλιές, έχει κερδίσει 39 φάουλ και έχει κάνει 62 τάκλιν, δίνοντας πολύτιμες λύσεις και στον αμυντικό τομέα.

