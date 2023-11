Το Σαν Μαρίνο σκόραρε για δεύτερο σερί παιχνίδι μετά από 18 χρόνια! (pic)

Ημέρες δόξας για το Σαν Μαρίνο. Αυτή η μικρή χώρα, μπορεί να γνώρισε ακόμη μία ήττα στα προκριματικά του Euro 2024, με 3-1 από το Καζακστάν εκτός έδρας, ωστόσο το σημαντικό για τους ίδιους είναι πως κατάφεραν να σκοράρουν.

Για να καταλάβει κανείς πόσο σπάνιο είναι το να σημειώνει γκολ το Σαν Μαρίνο… αυτό ήταν μόλις το δεύτερο γκολ στη συγκεκριμένη προκριματική φάση, που μετρούν 9 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια, με παθητικό 28 γκολ.

Το ακόμη πιο περίεργο είναι, πως ο Φατζιόλι με το γκολ του, με το οποίο μείωσε η εθνική ομάδα του Σαν Μαρίνο στο 60ο λεπτό κόντρα στους «Καζάκους» σε 2-1, έδωσε γκολ στη χώρα του για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια και το μακρινό πλέον 2005.

Τον Οκτώβριο απέναντι στη Δανία, ο Γκολινούτσι είχε ισοφαρίσει σε 1-1 απέναντι στη Δανία και με το σημερινό γκολ το Σαν Μαρίνο έφτασε τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια που σκοράρει.

Τον Ιούνιο του 2005, «θύματα» του Σαν Μαρίνο είχα πέσει το Βέλγιο και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε δύο «κολλητές» ήττες της μικροσκοπικής χώρας με 1-2.

Επόμενη αντίπαλος του Σαν Μαρίνο, η Φινλανδία, τη Δευτέρα (20/11) για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro.

Για να δούμε αν θα γράψει ακόμη μεγαλύτερη ιστορία με ακόμη ένα γκολ σε αυτό το παιχνίδι…

