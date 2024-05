Τα #dontmissit ντοκιμαντέρ αυτού του μήνα είναι εδώ

Η «καλλιτεχνική αναπαράσταση της πραγματικότητας» κατά τον John Grierson ή αλλιώς το ντοκιμαντέρ, είναι μία ταινία που μας διηγείται πραγματικά περιστατικά, με (συνήθως) αποδεικτικά στοιχεία, για ανθρώπους, γεγονότα και γενικότερα θέματα που έγραψαν μια μικρή ή μεγαλύτερη ιστορία. Όλοι έχουμε δει και πολλοί από εμάς τα έχουμε αγαπήσει και τα παρακολουθούμε ανελλιπώς. Για όλους εμάς λοιπόν, που λατρεύουμε τις ταινίες αλλά και τη γνώση, ακολουθούν προτάσεις για κάθε γούστο: μουσική, κοινωνία, αθλητισμός. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με κάτι ανάλαφρο και ας κλείσουμε με ένα ακόμα ανεβαστικό.

The Beach Boys

Δεν ξέρω για εσάς ή αν είναι ένα θέμα της γενιάς μου αλλά κάθε φορά που ακούμε το «Surfin’ U.S.A.» το βασικό χορευτικό είναι εμείς να κάνουμε δήθεν σέρφινγκ. Και μπορεί μία φορά να δοκίμασα στη ζωή μου, κάπου στην εξωτική Νάξο (μου πέφτει μακριά βλέπετε η Καλιφόρνια), αλλά όλο το αμερικάνικο καλοκαιρινό όνειρο έχει για μένα και για όλους το σέρφερς (πραγματικούς και wannabes) το δικό του soundtrack που ακούει στο όνομα THE BEACH BOYS. Το λέει και το όνομά τους άλλωστε, ένα συγκρότημα που φέρνει εδώ και 60+ χρόνια το καλοκαίρι στα αυτιά μας, ακόμα και αν έξω χιονίζει.

Για να θυμηθούν οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, οι καλιφορνέζοι The Beach Boys αποτελούνταν από τρία αδέλφια (Μπράιαν, Ντένις και Καρλ Ουίλσον), ένα ξάδελφο (Μάικ Λοβ) και έναν κολλητό (Αλ Τζαρντίν). Οικογενειακή υπόθεση δηλαδή που τους οδήγησε σε περισσότερες από 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, 37 τραγούδια που έφτασαν στο Top 40 των ΗΠΑ, με 4 να πιάνουν κορυφή στο Billboard Hot 100 και με το Rolling Stone να τους κατατάσσει σταθερά στο νούμερο 12 στη λίστα του με τους καλύτερους καλλιτέχνες στην ιστορία της μουσικής. Ε, λοιπόν, αυτήν τη μοναδική μουσική ιστορία μπορούμε να απολαύσουμε στο νέο ομότιτλο ντοκιμαντέρ του Disney+ μέσα από το Vodafone TV, από τις 25 Μαΐου. Προσωπικά έχω βάλει ήδη καπέλο και αντηλιακό και περιμένω.

The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst

Τον Andrew Jarecki τον πρωτοακούσαμε όταν ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για το ντοκιμαντέρ “Capturing the Friedmans” (2004). Στη συνέχεια το 2015, ήρθε η επόμενη αναγνώριση από το πολυβραβευμένο (και με 2 Primetime Emmys) “The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst” που λόγω της μεγάλης επιτυχίας του, κυκλοφόρησε φέτος και 2η σεζόν. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ σε έξι και έξι μέρη που εξετάζει την περίεργη ιστορία ενός μεγιστάνα του real estate εν ονόματι Robert Durst. Ο εν λόγω κύριος ήταν ύποπτος για την ανεξιχνίαστη εξαφάνιση της συζύγου του (1982) και στη συνέχεια για τις δολοφονίες της οικογενειακής φίλης Σούζαν Μπέρμαν και του γείτονα Μόρις Μπλακ. Όσοι έχετε δει την ταινία για τη ζωή του Durst «All Good Things (2010)», με πρωταγωνιστές τους Ryan Gosling και Kirsten Dunst έχετε ήδη μία ιδέα για τον περίεργο αυτό τύπο. Η σειρά όμως έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον (παρόλο που η ταινία στάθηκε η αφορμή για το ντοκιμαντέρ, καθώς ο Robert Durst θέλησε να δώσει τη δική του πλευρά της ιστορίας) και δεν πρόκειται να κάνω spoiler, αλλά το να ακούς μία ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξη από τον ίδιο, να βλέπεις βίντεο που δεν έχουν ξαναβγει προς τα έξω, να ακούς ιδιωτικές ηχογραφήσεις φυλακών και πολλά άγνωστα ακόμα στοιχεία, καταλαβαίνεις ότι είναι a must watch. Τι σημαίνει ο όρος Jinx; Βασικά περιγράφει ένα εξαιρετικά ασταθή άτομο με οριακή και αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Και τους δύο κύκλους μπορούμε να τους απολαύσουμε αποκλειστικά στο Vodafone TV.

The Synanon Fix

Πώς κάτι που ξεκινάει με τις καλύτερες των προθέσεων καταλήγει σε κάτι σκοτεινό; Ειδικότερα αν πρόκειται για ένα κέντρο απεξάρτησης που έχει ως βασικούς κανόνες την απαγόρευση των ναρκωτικών, του αλκοόλ και της βίας; Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1950, κάπου στην Αμερική σε ένα μέρος που αρχικά είχε σκοπό να βοηθήσει μέχρι να καταλήξει να γίνει εστία κακοποίησης και εγκληματικής συμπεριφοράς. Πρόκειται για το ντοκιμαντέρ THE SYNANON FIX, από την ΗΒΟ, που αφηγείται -μέσα από τα μάτια πρώην μελών- την ιστορία του Synanon, που από ένα προγράμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά εξελίχθηκε σε μια διαβόητη λατρευτική οργάνωση. Η σειρά που υπογράφει η Rory Kennedy της γνωστής οικογενείας (κόρη του δολοφονημένου γερουσιαστή Robert F. Kennedy) έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance 2024 και τηλεοπτική πρεμιέρα την 1η Απριλίου 2024 στο HBO. Αποκλειστικά διαθέσιμο και αυτό στο Vodafone TV.

Max Vestappen

Ήξερες ότι ο Max Verstappen αγωνίσθηκε στη Formula 1 πριν ακόμα αποκτήσει το δίπλωμα οδήγησής του στα 18; Αυτό συνέβη το 2015 όπου και έγινε ο νεαρότερος οδηγός που συμμετείχε στη Formula 1 σε ηλικία μόλις 17,5 ετών. Μέχρι σήμερα, ο γιός του πρώην οδηγού της Formula Jos Verstappen, έχει κατακτήσει 84 πόντιουμ, 44 νίκες και σε ηλικία 23 ετών (στο Αυστριακό Grand Prix) έγινε ο νεότερος οδηγός που έκανε το grand chelem (ξεκίνησε πρώτος στον αγώνα, κέρδισε τον αγώνα, έκανε τον ταχύτερο γύρο και βρισκόταν στην πρώτη θέση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα). Ο Βελγο-Ολλανδός που αισθάνεται βασικά Ολλανδός αγωνίζεται στη Φόρμουλα 1 με την ομάδα της Red Bull Racing και ήταν αυτός που σταμάτησε το επτάκις σερί του Hamilton το 2021 για να ξεκινήσει το δικό του σερί από τότε. Στο «Max Verstappen Anatomy of a Champion», ακολουθούμε τον πιλότο καθώς προετοιμάζεται, αγωνίζεται και κερδίζει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2022. Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και γρήγορο ντοκιμαντέρ της Viaplay που παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV.

