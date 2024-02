Vanda Rapti: «Η σκανδιναβική αφήγηση είναι ωμή, ρεαλιστική, χωρίς περιττή στίλβωση και με σύνθετους χαρακτήρες»

Είναι αλήθεια ότι το ελληνικό κοινό έχει πολλά πρόσωπα και αυτό είναι που το κάνει τόσο γοητευτικό. Αγαπάμε το Χόλυγουντ αλλά δεν χάνουμε κορεατική σειρά, μας αρέσουν τα μπλογκμπάστερς αλλά σαν το ευρωπαϊκό σινεμά δεν έχει. Οπότε, είναι φυσιολογικό όλο αυτό το ιδιαίτερο, το γλυκά απόμακρο, το μυστηριώδες και συνάμα ωμό που βγάζει η σκανδιναβική παραγωγή προς τα έξω να έχει αγκαλιαστεί και ξεχωρίσει στις προτιμήσεις μας εδώ στο νότο. Προσωπικά, δεν γνωρίζω κάποιον που να μην έχει δει κάποια ταινία ή σειρά από εκεί, και μάλλον στο άκουσμα ότι κάποιο έργο είναι από εκεί, λειτουργεί ως κίνητρο για να μπει στη λίστα του must watch.

Στην Ελλάδα έχουμε τη χαρά να μπορούμε να απολαύσουμε περιεχόμενο με βόρειο άρωμα από την πλατφόρμα Viaplay, ήτοι τη μεγαλύτερη και πιο αναγνωρισμένη τηλεοπτική πλατφόρμα της Σκανδιναβίας. Συγκεκριμένα, μέσω του Vodafone TV μπορεί κάποιος να απολαύσει πάνω από 150 πρωτότυπα προγράμματα, από κωμωδίες και δράματα, μέχρι θρίλερ και ντοκιμαντέρ, πολλά εκ των οποίων βραβευμένα.

Περισσότερα όμως θα μας πει η ειδικός που δεν είναι άλλη από τη Vanda Rapti, Viaplay Group, EVP, Viaplay Select & Content Distribution που βρέθηκε στη χώρα μας για λίγες ημέρες.

Τι διαφορετικό έχει το περιεχόμενο της Viaplay από το περιεχόμενο άλλων προμηθευτών;

Η Viaplay διακρίνεται ως ο κορυφαίος προορισμός για την σκανδιναβική και ευρωπαϊκή μυθοπλασία. Το Viaplay Select, το b2b προϊόν μας που προσφέρουμε σε πλατφόρμες παγκοσμίως, -με εστίαση σε αγορές (όπως η Ελλάδα) όπου δεν έχουμε άμεση εξυπηρέτηση των καταναλωτών-, προσφέρει ολοένα και περισσότερες, σειρές και ταινίες που έχουν αναγνωριστεί από τους κριτικούς και από φεστιβάλ, από συναρπαστικά αστυνομικά θρίλερ και ηχηρά οικογενειακά δράματα έως καινοτόμες σειρές μικρού μήκους και συναρπαστικά ντοκιμαντέρ. Η σκανδιναβική αφήγηση είναι ωμή, ρεαλιστική, χωρίς περιττή στίλβωση (και τη συνηθισμένη αμερικανική ωραιοποίηση) και με σύνθετους χαρακτήρες. Ακόμα και ένα ουτοπικό δράμα σαν το «The Architect» είναι αρκετά αληθινό. Αυτό είναι το καταλληλότερο τηλεοπτικό περιεχόμενο για τους λάτρεις του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου όπως το ελληνικό κοινό.

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα βλέπουμε μεγάλο μέρος του κοινού να έχει αγκαλιάσει το σκανδιναβικό σινεμά, όπως και τις σειρές. Πώς το εξηγείτε αυτό;

Λόγω της αγάπης του ελληνικού κοινού για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, και της αυξανόμενης δημοφιλίας των σειρών που προβάλλονται μέσω πλατφορμών streaming, το περίμενα αυτό και είναι πράγματι φανταστικό να το βλέπω! Καθώς το κοινό εκτίθεται σε περισσότερες σκανδιναβικές σειρές μέσω υπηρεσιών όπως το Viaplay, ανακαλύπτει ότι η Σκανδιναβία μπορεί να υπερηφανεύεται όχι μόνο για μερικές από τις καλύτερες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, αλλά και για την πραγματική αφήγηση, όπου ο κόσμος απεικονίζεται όπως είναι και όπου οι χαρακτήρες είναι πολυεπίπεδοι. Αυτό ταιριάζει απόλυτα με τη νοοτροπία του ελληνικού σινεφίλ κοινού (cinemalovers).

Τι είναι τα nordic noirs και για κάποιον που δεν τα γνωρίζει, ποιο από τα τελευταία θα του προτείνατε να δει;

Το Nordic Noir έχει αγαπηθεί παγκοσμίως για τα σκοτεινά, ατμοσφαιρικά εγκληματικά δράματά του, που συχνά επικεντρώνονται στις αστυνομικές έρευνες, με φόντο εκπληκτικά σκανδιναβικά τοπία και ρεαλιστικούς χαρακτήρες. Το «Fenris», διαθέσιμο στο Vodafone TV, το οποίο εμβαθύνει σε μυστηριώδεις εξαφανίσεις μέσα σε ένα δάσος που κατοικείται από λύκους. Το «End of Summer», ένα απορροφητικό σκανδιναβικό νουάρ που περιστρέφεται γύρω από την εξαφάνιση ενός παιδιού και την πιθανή επιστροφή του δύο δεκαετίες αργότερα, και το «Veronika», ένα ψυχολογικό θρίλερ με υπερφυσικά στοιχεία. Ένα αξιοσημείωτο Crime show χωρίς το στοιχείο «νουάρ» είναι το «Beach Hotel: a mix of Crime Soap», γραμμένο από τη «Βασίλισσα του Εγκλήματος» Camilla Läckberg – συγγραφέα μπεστ σέλερ με πωλήσεις περισσότερων από 30 εκατομμυρίων βιβλίων, που έχουν εκδοθεί σε περισσότερες από 60 χώρες και τα οποία έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλή και στην Ελλάδα.

Θα πρότεινα το αγαπημένο μου, δυνατό (και οδυνηρό) από όλες τις πτυχές – το επόμενο είδος του Nordic Noir – «Jana-Marked for Life», που θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά στο Vodafone TV.

Στην περσινή Berlinale βραβεύτηκε η σειρά «The Architect». Ποια είναι η ανταπόκριση που έχει το περιεχόμενό σας παγκοσμίως; Ποια έργα σας έχουν ξεχωρίσει;

Υπάρχει μια τεράστια και αυξημένη παγκόσμια όρεξη για ευρωπαϊκές σειρές υψηλής ποιότητας με καθολική απήχηση. Τα προγράμματα της Viaplay μαγεύουν το κοινό σε περισσότερες από 30 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι την Ιαπωνία, την Κορέα και την Αυστραλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κροατία, την Ελβετία, συγκεντρώνοντας αναγνώριση για τις εξαιρετικές παραγωγές, τα πολλαπλά βραβεία, τους συναρπαστικούς χαρακτήρες και τις ωμές ιστορίες. Μερικά παραδείγματα σειρών που ξεχωρίζουν:

– Υποψήφια για Βραβείο Emmy® το ιστορικό δράμα «The Dreamer – Becoming Karen Blixen», με πρωταγωνίστρια την Connie Nielsen,

– η συγκινητική κωμωδία «Call Me Dad», υποψήφια για Καλύτερη Κωμωδία στο φεστιβάλ Series Mania,

– η δραματική ταινία για νέους «Thunder In My Heart», κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Νεανικής Δραματικής σειράς, Καλύτερης Γυναίκας Ηθοποιού και έχει προταθεί για Καλύτερο Ανδρικό και Καλύτερο Β’ Ρόλο στα Βραβεία Krystallen,

– η δραματική σειρά για νέους «One Of the Boys», Επίσημη Επιλογή στο Series Mania,

– το δυστοπικό δράμα που αναφέρατε «The Architect», με βραβεία και υποψηφιότητες σε πολλά φεστιβάλ,

– το «Munch» η συναρπαστική οδύσσεια του παγκοσμίου φήμης ζωγράφου Edvard Munch (επιλέχθηκε για παγκόσμια πρεμιέρα στο Ρότερνταμ και προτάθηκε σε Sedona, Sonoma, Göteborg),

– το «Limb», ο δεσμός μεταξύ τριών μητέρων που δοκιμάζεται από μια τραγωδία και ενοχές (Υποψήφια σε ρόλους Καλύτερης Ηθοποιού και Δράματος),

– το «Hilma» το ταξίδι της ζωγράφου Hilma Klint που αναμόρφωσε τον μοντερνισμό (επιλέχτηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Palm Springs, Sedona, ΗΠΑ και έλαβε Βραβείο Σκηνοθεσίας στο τελευταίο), σε σκηνοθεσία Lasse Hallstrom (Whats Eating Gilbert Grape, My Life As A Dog),

και πολλές συναρπαστικές σειρές ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος, ντοκιμαντέρ αθλητικών προσωπικοτήτων, όπως για τον τριπλό παγκόσμιο πρωταθλητή της F1, Max Verstappen, παίκτες της Premier League, προσωπικότητες τέχνης όπως η Liv Ulman, ο Lasse Halstrom και ο Rutgar Hauer, ντοκιμαντέρ μουσικής, συμπεριλαμβανομένης της απίστευτης ιστορίας για την άνοδο και την πτώση του συγκροτήματος Ace of Base.

Ποια είναι τα σχέδια της Viaplay για το 2024; Τι καινούργιο έρχεται που δεν πρέπει να χάσουμε;

Το 2024, η Viaplay θα συνεχίσει να προσφέρει μια συναρπαστική επιλογή από νέα προγράμματα. Αναζητήστε το νορβηγικό θρίλερ για την ακροδεξιά τρομοκρατία «Furia», τo συναρπαστικό ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος «Under the Radar» ένα οικείο πορτρέτο της απίστευτης ιστορίας του ποπ συγκροτήματος Ace of Base, η επική οικογενειακή σειρά περιπέτειας «Ronja, the Robber’s Daughter» και το «JANA – marked for life» – η νέα εποχή του σκανδιναβικού νουάρ. Το «MAFIA», βασισμένη σε μια πραγματική ιστορία, στη μεταμόρφωση της Σουηδίας τη δεκαετία του 1990, από ένα ήρεμο έθνος ανέγγιχτο από το οργανωμένο έγκλημα σε μια χώρα που χαρακτηρίζεται από έντονες συγκρούσεις συμμοριών και βίαιους πυροβολισμούς. Τέλος, η σειρά «REBUS» βασίζεται στα βιβλία με τις μεγαλύτερες πωλήσεις του Ian Rankin. Η εν λόγω σειρά ξαναφαντάζεται τον εμβληματικό χαρακτήρα John Rebus ως νεότερο ντετέκτιβ Λοχία, τον οποίο υποδύεται ο επικεφαλής του Outlander, Richard Ranking.

