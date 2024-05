Το σύμπαν του Star Wars, των Targaryen και του σκανδιναβικού δάσους σε περιμένει

Ένας από τους λόγους που αγαπάμε τη μικρή και μεγάλη οθόνη είναι γιατί μας ταξιδεύει σε τόπους πραγματικούς και φανταστικούς. Είναι οι ιστορίες που γαργαλάνε το μυαλό μας, οι χαρακτήρες που άλλοτε γίνονται οι καλύτεροι φίλοι μας και άλλοτε αγαπάμε να μισούμε, είναι τα σκηνικά και η ποικιλία σε εποχές πολύ πριν και πολύ μετά από το σήμερα.

Ο Μάιος είναι ο μήνας που γιορτάζει άτυπα ένα από τα πιο διάσημα σύμπαντα του σινεμά και της τηλεόρασης, του Star Wars! Και μπορεί το «May the 4th Be With You» να έχει περάσει, η όρεξη για να κάνουμε ένα μαραθώνιο στις περιπέτειές του, δεν σταματάει ποτέ. Όπως επίσης μετά από τόσο καιρό επιτέλους είχαμε νεότερα για το House of the Dragon. Ναι φίλες και φίλοι, τον άλλο μήνα κυκλοφορεί η 2η σεζόν και μέχρι τότε ξαναβλέπουμε την 1η για να συνεχίσουμε όπως είθισται ζεσταμένοι στην επόμενη. Όσο για τους φιλοσκανδιναβούς τηλεθεατές, κυκλοφορεί η νέα σειρά RONJA της Viaplay για μία βόλτα στα μαγικά δάση του Βορρά. Αλλά, ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή.

Και σας το μαρτυρώ από τώρα. Οι φανς των σειρών και ταινιών φαντασίας μπορούν να βρουν σε ένα μέρος το ειδικό αφιέρωμα REAL FANTASY με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από ΗΒΟ, Disney+, Warner και Viaplay μαζί.

Ronia, the Robber’s Daughter (Ronja rövardotter)

Η Ronia, the Robber’s Daughter είναι ένα παιδικό βιβλίο φαντασίας της Σουηδής Άστριντ Λίντγκρεν, που κυκλοφόρησε το 1981 και έχει μεταφραστεί σε τουλάχιστον 39 γλώσσες. Από τότε έχει μεταφερθεί στη μεγάλη και μικρή οθόνη, έχει γίνει μιούζικαλ, μέχρι και το ιαπωνικό anime, για να ξαναζωντανέψει φέτος πιο φρέσκο, πιο συναρπαστικό και πιο σύγχρονο από ποτέ. Η ιστορία περιγράφει την μικρή Ronja, που γεννήθηκε μια θυελλώδη νύχτα σε ένα ορεινό φρούριο και έζησε με τους γονείς και την ομάδα ληστών, αρχηγός της οποίας είναι ο πατέρας της. Αυτό το κορίτσι φυσικά έγινε ένα δυνατό και ελεύθερο πλάσμα που γίνεται φίλη με τον γιο του αντιπάλου του πατέρα της, εγκαινιάζοντας μία φιλία και ένα δράμα μαζί. Όλες οι ιστορίες της λαμβάνουν χώρα στην ενδοχώρα της Σκανδιναβίας, σε δάση που κρύβουν μυστικά, μαγικές δυνάμεις και παράξενα πλάσματα. Η μεγάλη περιπέτεια της RONJA, της αποκλειστικής σειράς από Viaplay που συζητούν όλοι είναι διαθέσιμη για όλη την οικογένεια. Ένα σουηδικό μίνι Game Of Thrones για μικρούς και μεγάλους.

House of the Dragon

Οτιδήποτε περιλαμβάνει, προηγείται, έπεται και υπονοείται σχετικά με το Game of Thrones μας βρίσκει πάντα σύμφωνους. Αν ήταν ομάδα θα ήμασταν οπαδοί και για αυτό περιμένουμε εναγωνίως τη 2η σεζόν του πρίκουελ που ακούει στο μαγικό όνομα“House of The Dragon” και που διαδραματίζεται περίπου 200 χρόνια πριν από το GoT.

Γιατί House of the Dragon; Στο βιβλίο «Το Παιχνίδι του Στέμματος», Κεφάλαιο 3, διαβάζουμε «The water was scalding hot, but Daenerys did not flinch or cry out. She liked the heat. It made her feel clean. Besides, her brother had often told her that it was never too hot for a Targaryen. «Ours is the house of the dragon,» he would say. «The fire is in our blood.»»

Το House of the Dragon λοιπόν μας εξηγεί τι συνέβη στον Οίκο και την πορεία προς την καταστροφή της πάλαι ποτέ παντοδύναμης δυναστείας των Targaryen που κυριαρχούσε στα Επτά Βασίλεια του Westeros, σε έναν εμφύλιο πόλεμο που ονομάστηκε «Χορός των Δράκων».

Στην πρεμιέρα της σειράς, οι εκατομμύρια θεατές που προσπάθησαν να τη δουν φανταστείτε ότι κατάφεραν να κολλήσουν την εφαρμογή HBOmax. Παρόλα αυτά έκανε ρεκόρ τηλεθέασης, κάνοντας το House of the Dragon να ξεπεράσει κάθε ρεκόρ πρεμιέρας για σειρά. Οπότε τι γίνεται τώρα; Κάνουμε catch up τα επεισόδια της 1ης σεζόν αποκλειστικά στο Vodafone TV και αναμένουμε τον Ιούνιο για τη συνέχεια που τόσο καιρό αναμένουμε.

Star Wars Universe

Το διάστημα δεν έχει αγαπηθεί περισσότερο παρά από τους λάτρεις του Πολέμου των Άστρων (άντε και τους Τρέκις). Είναι μεγάλη χαρά και συγκίνηση να μπορείς να τα βρεις όλα μαζεμένα και να ξεκινήσεις το ταξίδι στις περιπέτειες των αγαπημένων μας Luke Skywalker, Princess Leia, Han Solo και φυσικά τον σκοτεινό Darth Vader. Επικές γαλαξιακές μάχες, πλανήτες με μοναδικά πλάσματα, η συνεχή μάχη του καλού με το κακό και όλοι οι παραπλεύρως ήρωες όπως οι Mandalorian, Boba Fett, Bad Batch, Ashoka που είπαν τη δική τους ιστορία και αγαπήθηκαν. Οι συνδρομητές του Vodafone TV, μπορούν τώρα να απολαύσουν εκατοντάδες ώρες γαλαξιακού περιεχόμενου, από τις πρώτες ταινίες μέχρι και το πιο πρόσφατο πρωτότυπο περιεχόμενο, ταινιών και σειρών, μέσα από το Disney+.

Θυμίζω για όσους ξεχνάνε: Star Wars: Μια Νέα Ελπίδα (Επεισόδιο IV), Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται (Επεισόδιο V), Η Επιστροφή των Jedi (Επεισόδιο VI), Η Αόρατη Απειλή (Επεισόδιο I), H Επίθεση των Κλώνων (Επεισόδιο II), Η Εκδίκηση των Sith (Επεισόδιο III), Η Δύναμη Ξυπνάει (Επεισόδιο VII), Οι Τελευταίοι Jedi (Επεισόδιο VIII), Skywalker Η Άνοδος (Επεισόδιο IX), Rogue One: A Star Wars Story, Solo: A Star Wars Story, The Mandalorian (Disney+ Original), Obi-Wan Kenobi (Disney+ Original), Andor (Disney+ Original), The Book of Boba Fett (Disney+ Original), Star Wars: The Bad Batch (Disney+ Original).

Είναι ή δεν είναι ο πιο τέλειος σινεμαραθώνιος για αυτόν τον μήνα;

