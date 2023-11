Η πόλη της Αλάσκας που δεν θα ανατείλει ο ήλιος τους επόμενους δύο μήνες

Το Utqiagvik της Αλάσκας (πρώην Barrow) αποχαιρετά το φως της ημέρας για το υπόλοιπο του 2023. Το Σάββατο οι κάτοικοί του θα δούν το τελευταίο ηλιοβασίλεμα. Ο ήλιος θα δύσει μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2024.

Το Utqiagvik εισέρχεται στη λεγόμενη «πολική νύχτα». Αυτό σημαίνει ότι ο ήλιος θα δύσει και δεν θα ανατείλει ξανά τις επόμενες 65 ημέρες.

Μέχρι και τις 23 Ιανουαρίου του 2024, οι περίπου 4.500 κάτοικοι της βορειότερης πόλης των ΗΠΑ, δεν θα δούν τον ήλιο καθώς το Utqiagvik βρίσκεται κοντά στον Βόρειο Πόλο αλλά και εξαιτίας της κλίσης της Γης. Το αποτέλεσμα είναι να παρατηρείται μία παρατεταμένη περίοδος σκοταδιού η οποία διαρκεί για 65 ολόκληρες ημέρες.

Once the sun sets in Utqiagvik (formerly Barrow) , Alaska at 5:49pm tomorrow (November 18th), it won’t rise again until January 23rd. That’s 65 days with NO SUN!

Utqiagvik, AK is the northernmost city in the United States and is located roughly 350 miles north of the Arctic… pic.twitter.com/sKxmeWxbBU

— Ed Piotrowski (@EdPiotrowski) November 17, 2023