Ο Balenciaga ξαναχτυπά – Η φούστα – πετσέτα των 850 ευρώ και το τρολάρισμα της ΙΚΕΑ

Η μόδα είναι τέχνη και η τέχνη δεν έχει όρια! Το αποδεικνύει, για ακόμα μια φορά ο οίκος Balenciaga. Ο οίκος που πέρυσι προκάλεσε χαμό με την καμπάνια του «Gift Shop», για τα Χριστούγεννα, με παιδιά που πόζαραν κρατώντας αρκουδάκια στολισμένα με BDSM αξεσουάρ, ξαναχτυπά.

Αυτή τη φορά λάνσαρε μία φούστα, ίδια –να, ορκιζόμαστε- με πετσέτα μπάνιου που τυλίγουμε στη μέση μας μετά τη βουτιά στη θάλασσα άντε και μετά το ντους!

Θα έλεγε κανείς, so far so good. Το μεγάλο… ζήτημα προκύπτει με τη τιμή της φούστας-πετσέτας, η οποία κοστίζει 850 ευρώ! Έχει βέβαια κουμπιά (δύο), έχει και μια ζώνη και αναγράφεται και το brand name.

Και ήρθε η IKEA να λύσει το πρόβλημα όποιου ξετρελάθηκε με τη φούστα-πετσέτα αλλά δεν… τη σηκώνει η τσέπη του!

Πουλάει τη δική της πετσέτα μπάνιου, που κάνει μόλις 18 ευρώ! View this post on Instagram A post shared by IKEA UK (@ikeauk)

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο εταιρείες εμπλέκονται σε… μπιφ! Το 2017, ο Balenciaga είχε λανσαρει μια τσάντα η οποία κόστιζε 1.967 ευρώ και η οποία –αλήθεια- θύμιζε την τσάντα tote της ΙΚΕΑ, που κοστίζει 1 ευρώ! Ε και η σουηδική εταιρεία επίπλων απλά το υπενθύμισε!

Οι αντιδράσεις στο Twitter

«Νομίζω ότι ο Balenciaga κάνει ένα κοινωνικό πείραμα για να δει πόσο ηλίθιοι είμαστε!» έγραψε ένας χρήστης στο Twitter. Πολλοί εκμεταλλεύτηκαν τη συγκυρία και τη ζήτηση που -σίγουρα θα έχουν οι φούστες-πετσέτες και έβγαλαν και τις δικές τους στο σφυρί και μάλιστα σε προνομιακές τιμές!

