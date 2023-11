Ιρλανδία: Το επίμονο βουητό χωρίς εξήγηση που έχει αναστατώσει μια ολόκληρη πόλη

Στα όριά τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι σε μια πόλη της Ιρλανδίας εξαιτίας ενός επίμονου βουητού που δεν τους αφήνει να κοιμηθούν. Ο νυχτερινός θόρυβος έχει αναφερθεί σε μεγάλη περιοχή της πόλης Omagh τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι προσπάθειες του περιφερειακού συμβουλίου της περιοχής να τον εντοπίσει δεν έχουν μέχρι στιγμής στεφθεί με επιτυχία. Τώρα, το συμβούλιο ενδέχεται να καλέσει ειδικούς σε θέματα θορύβου, καθώς αγωνίζεται να βρει την πηγή του μυστηριώδους βουητού.

Ο σύμβουλος του κόμματος Alliance, Stephen Donnelly δήλωσε ότι αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για ορισμένους κατοίκους.

Αρχικά, επικοινώνησαν μαζί του άνθρωποι της περιοχής Tamlaght Road του Omagh στα τέλη Οκτωβρίου, αλλά τις εβδομάδες που ακολούθησαν οι αναφορές για τον μυστηριώδη θόρυβο επεκτάθηκαν και σε άλλα μέρη της πόλης.

Σύμφωνα με τον Donnelly , «συνήθως τον χαρακτηρίζουν ως ένα επίμονο βουητό», που διαφέρει από πιο συνηθισμένους θορύβους, όπως εκείνοι που κάνουν τα οχήματα που κινούνται στους δρόμους.

Πολλοί άνθρωποι, είπε, ανέφεραν προβλήματα ύπνου λόγω της ηχορύπανσης.

Ο Ντόνελι ανέφερε ότι μπορεί να είναι κάτι εποχιακό ή να σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες, «αλλά αυτά τα πράγματα συχνά δεν αποδεικνύονται απλά». «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να φτάσουμε στην άκρη του νήματος και στη συνέχεια να αναλάβουμε δράση για την επίλυση του προβλήματος».

Specialists could be called in to investigate a mysterious humming noise in Omagh. https://t.co/dzYXJSCuWC

— BBC News NI (@BBCNewsNI) November 14, 2023