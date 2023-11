Ο απίστευτος ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζει να σπάει ρεκόρ στο NBA (pic, vid)

Οι Λέικερς μπορεί να γνώρισαν την ήττα από τους Κινγκς του Σάσα Βεζένκοφ, με 125-110, την δεύτερη συνεχόμενη στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων φέτος, ωστόσο ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού είχε την ευκαιρία να θαυμάσει από κοντά άλλη μία μεγάλη παράσταση από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Τι και αν είναι ο γηραιότερος παίκτης σε ολόκληρο το ΝΒΑ αυτή τη στιγμή, ο «Βασιλιάς» κόντρα στους «Βασιλιάδες» αγωνίστηκε περισσότερο από κάθε άλλο συμπαίκτη του (35:18 λεπτά) και πέτυχε ακόμη ένα triple double στη σπουδαία καριέρα του.

Γιατί όμως είναι ξεχωριστό αυτό; Γιατί ο Λεμπρόν έγινε ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης στην ιστορία της Λίγκας που σημειώνει γίνεται γίνεται τριπλός σε παιχνίδι NBA.

Στα 35 και κάτι λεπτά που έπαιξε με τους Κινγκς του Σάσα Βεζένκοφ, είχε 28 πόντους (6/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα και 7/8 βολές), 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ και στα 38 του έγινε ο δεύτερος γηραιότερος που πετυχαίνει triple double στο ΝΒΑ.

A historic night for LeBron 👑

– 28 PTS, 10 REB, 11 AST

– Moves to 8th all-time in 3PM

– Moves to 5th all-time in triple-doubles

– Becomes the 2nd oldest player in NBA history to record a triple-double pic.twitter.com/rALlGvwNnh

— NBA (@NBA) November 16, 2023