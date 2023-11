ΕΕ: Φτιάχνει «Tinder... εργασίας» για μετανάστες - Τι θέλουν να πετύχουν;

Πλατφόρμα που θα φέρνει σε επαφή εργοδότες και εν δυνάμει εργαζόμενους από χώρες εκτός ΕΕ, με φιλοδοξίες και όνειρα για μία νέα ζωή, δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Politico σε δημοσίευμά του αποκαλεί τη νέα πρωτοβουλία «Tinder… για εργασία», καθώς θα είναι μία εφαρμογή που θα κάνει «matching» (ταίριασμα) μεταξύ των προσφερόμενων θέσεων εργασίας και των δεξιοτήτων ενδιαφερόμενων μεταναστών που επιθυμούν να έρθουν στην Ευρώπη, δια της νομίμου οδού.

Μοιάζει περισσότερο με μία νέα εκδοχή του LinkedIn που θα απευθύνεται σε μετανάστες, θα κάνει «ταιριάσματα» όπως εκείνα του «Tinder» μεταξύ εργοδοτών και ατόμων που ψάχνουν για εργασία και θα διασφαλίζει ότι οι μετανάστες θα έρχονται νόμιμα για εργασία, αποτρέποντάς την παράνομη μετανάστευση και βάζοντας «φρένο» στη δραστηριότητες διακινητών που αποκομίζουν τεράστια χρηματικά ποσά από ανθρώπους που ψάχνουν ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη.

Οι επίτροποι Ίλβα Τζοχάνσον, Ιλιάνα Ιβάνοβα και Μαργαρίτης Σχοινάς παρουσίασαν το σχέδιο. «Υπάρχει ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό σε τομείς όπως οι κατασκευές, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, καθώς και η υγειονομική περίθαλψη», είπε ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Τζοχάνσον, σχετικά με την πρόταση.

«Όσο πιο διαφανής και φιλικός ο τρόπος προσέλκυσης ατόμων με τα σωστά εργαλεία, τόσο περισσότερο δείχνουμε στους ανθρώπους ότι ο κίνδυνος να προσπαθήσουν να διασχίσουν τη Μεσόγειο απλά δεν αξίζει τον κόπο», είπε η κ. Τζοχάνσον.

Η πρόταση έχει σκοπό να ωθήσει τους μετανάστες σε έρθουν στην ΕΕ ακολουθώντας «τακτικές και νόμιμες οδούς ως ισχυρό αντικίνητρο για την παράτυπη μετανάστευση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μαργαρίτης Σχοινάς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

A big step for organised mobility; matching EU vacancies w/ non-EU talent; for all skills levels via a voluntary mechanism.

Orderly and legal pathways as a strong disincentive to irregular migration.

Not a fortress Europe, a Union open for business. https://t.co/0oOC1ZZg4b pic.twitter.com/9rpA4Mh08i

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) November 15, 2023