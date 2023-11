64ο ΦΚΘ: Animal, Φόνισσα, και o τελευταίος ταξιτζής οι μεγάλοι νικητές

Μετά από 12 ημέρες ενός μεγάλου κινηματογραφικού ταξιδιού που έκανε έναρξη την 2η μέρα του Νοέμβρη, σήμερα το 64ο ΦΚΘ ρίχνει αυλαία.

Πριν λίγη ώρα και για πρώτη φορά εκτός τελετής λήξης, δόθηκαν τα κυρίως και περιφερειακά βραβεία του 64ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

O Χρυσός Αλέξανδρος πήγε στο «Animal» της Σοφίας Εξάρχου, πρώτη φορά σε ελληνική ταινία 30 χρόνια μετά το «Απ’ το Χιόνι» του Σωτήρη Γκορίτσα.

Μεγάλη νικήτρια και η ταινία «Η Φόνισσα» της Εύας Νάθενα που κατάφερε να αποσπάσει 6 βραβεία.

Τα βραβεία και οι νικητές

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ

Διεθνές Διαγωνιστικό: Ανθρωπίστρια Βρικόλακας Αναζητά Αυτοκτονικό Ατομο της Αριάν Λουί-Σεζ

Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου: Το Καλοκαίρι της Κάρμεν του Ζαχαρία Μαυροειδή

Ανοιχτοί Ορίζοντες: Ενα Φλιτζάνι Καφέ και Καινούρια Παπούτσι του Γκέντιαν Κότσι

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ FILM FORWARD

Αργυρός Αλέξανδρος: Ολοι οι Χωματόδρομοι Εχουν Γεύση από Αλάτι της Ρέιβεν Τζάκσον και Η Αυγή του Ανθρώπου 3 του Εντουάρντο Γουίλιαμς

Χρυσός Αλέξανδρος: Σαμσάρα του Λόης Πατίνιο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ+

Βραβείο Καλλιτεχνικής Επίτευξης ή Σεναρίου: Η Φόνισσα της Εύα Νάθενα

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας: Μούνα Χάουα για το «Αγόρι, Δόξα τω Θεώ» του Αμτζάντ Αλ Ρασίντ

Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας:: Ρίτσαρντ Λάνγκντον για το «Ουδέποτε Υπήρξαμε Μοντέρνοι» του Μάκιεϊ Χλουπάτσεκ και Σόμα Σάντορ για το «Ασφυξία» της Καταλίν Μολντοβάι

Αργυρός Αλέξανδρος: Σημειώσεις ενός Καλοκαιριού του Ντιέγκο Γιορέντε

Χρυσός Αλέξανδρος – Μισέλ Δημόπουλος: Ama Gloria της Μαρί Αματσουκελί

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Βραβείο καλλιτεχνικής επίτευξης ή σενάριο: «Τα Χαμένα Αγόρια» του Ζενό Γκρατόν

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας/ Δήμητρα Βλαγοπούλου για το Αnimal και Τζοανα Αρνοου «The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed»

Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας Κώστας Κορωναίος Ο Τελευταίος Ταξιτζής

Αργυρός Αλέξανδρος: Τζοάνα Αρνοου «The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed»

Χρυσός Αλέξανδρος Animal της Σοφίας Έξαρχου

Βραβείο CREW UNITED

Animal της Σοφίας Εξάρχου

Βραβείο WIFT.GR

Όλοι οι δρόμοι έχουν γεύση από αλάτι

Βραβείο ΠΕΚΚ

Ο τελευταίος ταξιτζής του Στεργίου Πάσχος

Βραβείο FIPRESCI

Διεθνές διαγνωστικό: Στον φακό του Νάκας Καλίντα

ΦΕΚ: Η Φόνισσα της Εύας Νάθενα

Βραβείο ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καλύτερη ταινία: Το καλοκαίρι της Καρμεν του Ζαχαριά Μαυροειδή

Βραβείο επιτροπής: Ο Ραψωδός του Νικολάι

Χάμελ

ΒΡΑΒΕΙΟ SMART7

Ινδία του Τέλμο Τσούρο

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ALPHA BANK

Σταύρος Ζαφείρης για το «Aγγιγμα» της Κλαούντια Ροράριους

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ PODCAST

Ειδική μνεία: Οσο Αντέξει, θα Είμαι Δίπλα! των Δάφνης Ανέστη, Δανάης Δραγονέα

Καλύτερο Podcast: Persistence of Memory των Κόρτνεϊ Χόουπ Θέροντ