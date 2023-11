Στις συμπληγάδες αγορών και πολιτικής επιβίωσης ο νέος προϋπολογισμός του Νετανιάχου

Με τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς να κοστίζει στην οικονομία περίπου 260 εκατομμύρια δολάρια καθημερινά, οι πληρωμές σε υπερορθόδοξα σχολεία και άλλους παράγοντες που υποστηρίζονται από τους δεξιούς στον κυβερνητικό συνασπισμό, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται πρέπει να ξαναγράψει τον προϋπολογισμό ξαναμετρώντας από την αρχή τα οικονομικά του κράτους.

Πέρα από τον τραγικό αριθμό των θυμάτων, που είναι και η πιο σημαντική παράμετρος της σύγκρουσης, ο τρόπος που εξελίσσονται τα πράγματα φαίνεται ότι έχει υπερβεί σε οικονομικό κόστος τους αρχικούς υπολογισμούς της κυβέρνησης, επισημαίνει το Bloomberg.

Οι αγορές τηρούν στάση αναμονής απέναντι στον πολεμικό προϋπολογισμό που θα παρουσιάσει ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ για το υπόλοιπο 2023 και στη συνέχεια τον σχεδιασμό για το 2024.

Στο πρόγραμμα δαπανών του Ισραήλ ενσωματώνονται τα λεγόμενα «ταμεία συνασπισμού» ή προαιρετικές δαπάνες που προορίζονται για τα πέντε κόμματα που αποτελούν την κυβέρνηση Νετανιάχου, το πιο θρησκευτικό στην ιστορία του Ισραήλ.

Ένα ρεκόρ 14 δισεκατομμυρίων σέκελ (3,6 δισεκατομμύρια δολάρια) σε μεταφορές που εγκρίθηκαν τον περασμένο Μάιο θα διατεθούν εν μέρει σε θρησκευτικά σχολεία. Άλλα έργα που ευνοούνται περιλαμβάνουν την ανάπτυξη εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Αυτό που συμβαίνει με τα «ταμεία συνασπισμού» μπορεί να καθορίσει πόσο επιεικής θα είναι οι αγορές για μια κυβέρνηση που έχει ήδη δει τον πόλεμο να επιφέρει οικονομικό κόστος σχεδόν 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών.

«Όσο η κυβέρνηση παραμένει προσκολλημένη στα κεφάλαια του συνασπισμού της, θα πληρώνει περισσότερα για το χρέος της», προειδοποιεί ο Rafi Gozlan, επικεφαλής οικονομολόγος στο IBI Investment House.

Η ετυμηγορία των παγκόσμιων traders είναι αντιληπτό πως είναι κρίσιμη, καθώς η κυβέρνηση στρέφεται όλο και περισσότερο στα ομόλογα για να αντλήσει κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του πολέμου. Το δημοσιονομικό της έλλειμμα υπερεπταπλασιάστηκε τον Οκτώβριο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει εξάλλου ανακοινώσει σχέδια για δανεισμό 75% περισσότερο τον Νοέμβριο σε σχέση με τον περασμένο μήνα.

Τα ισραηλινά περιουσιακά στοιχεία από το σέκελ έως τα ομόλογα έχουν ανακτήσει τις περισσότερες αν όχι όλες τις απώλειές τους από τον απόηχο της επίθεσης της Χαμάς. Αλλά ο κίνδυνος εξακολουθεί να κρέμεται πάνω από το χρέος της κυβέρνησης.

Το κόστος ασφάλισης ισραηλινών κρατικών ομολόγων έναντι χρεοκοπίας είναι υπερδιπλάσιο από αυτό που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου.

Η άνευ προηγουμένου χρηματοδότηση για θρησκευτικά προγράμματα και οικισμούς στη Δυτική Όχθη τέθηκε υπό αμφισβήτηση πολύ πριν ο πόλεμος ανατρέψει την οικονομία των 520 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τους επικριτές να προειδοποιούν ότι θα καταστείλει την ανάπτυξη.

Αλλά τώρα γίνεται ακόμη πιο επιτακτικό δεδομένου ότι ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε να πληρώσει «όποιο οικονομικό τίμημα κι αν μας επιβάλει αυτός ο πόλεμος».

