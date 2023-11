Ρωσία: Καταρρίψαμε 2 ουκρανικά drones στις περιφέρειες Μόσχας και Σμολένσκ

Μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν δυο ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα-καμικάζι στις περιφέρειες της Μόσχας και της Σμολένσκ (δυτικά, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία), ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο το ρωσικό υπουργείο Aμυνας μέσω Telegram (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω, από το X).

Moscow region, Russia ❗ Bavovna 🔥🔥🔥💨🤌 Smoke is in the air, everywhere i look around. According to Pro Kremlin media «SH*T» – Ministry of Defense: Tonight air defense systems intercepted traditionally two «Ukrainian» drones over the territory of the Smolensk and Moscow… pic.twitter.com/5Et8fgVP2D

Κατά το υπουργείο, οι καταρρίψεις έγιναν χθες περί τις 23:00 (σ.σ. τοπική ώρα· περί τις 22:00 ώρα Ελλάδας). Χρήστες της πλατφόρμας Telegram στη Ρωσία έκαναν λόγο για τουλάχιστον δυο εκρήξεις.

Σύμφωνα με τον ρωσικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Baza, που πιστεύεται πως έχει στενές σχέσεις με τις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες, ουκρανικό drone καταρρίφθηκε κοντά σε βιομηχανία κατασκευής μηχανών στην πόλη Καλόμνα, 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας.

Explosions are also reported in Kolomna, Moscow region.

Russian public authorities report that, according to preliminary information, the UAV fell near the Research and Production Complex “Design Bureau of Mechanical Engineering”.

Emergency services are on their way to the… pic.twitter.com/SfqDHvwIbK

