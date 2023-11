Νίκι Μινάζ για πλαστικές επεμβάσεις: «Ήμουν μια χαρά έτσι όπως ήμουν»

Η Νίκι Μινάζ μίλησε στο podcast «Run-Through With Vogue» για να συζητήσει για το νέο της εξώφυλλο στο περιοδικό, τη μητρότητα και γιατί μετανιώνει για τις πλαστικές επεμβάσεις.

«Σας εγγυώμαι ότι, αν αλλάξετε κάτι στο σώμα σας και κάνετε κάτι χειρουργικό και όλα αυτά, θα κοιτάξετε – το πιθανότερο, όχι σίγουρα, το πιθανότερο – πίσω μια μέρα και θα πείτε: «Ήμουν μια χαρά έτσι όπως ήμουν»», είπε η ράπερ.

Και πρόσθεσε: «Και αυτό συνέβη και σε μένα. Δεν μπορούσα να πιστέψω ακόμη και κάποιες από τις φωτογραφίες που δεν μου άρεσαν».

Η Μινάζ μίλησε ανοιχτά για τον λόγο που την έκανε να υποβληθεί εξαρχής σε αισθητικές επεμβάσεις, λέγοντας: «Δεν μου άρεσε να είμαι αδύνατη, να έχω ένα επίπεδο πισινό… να έχω στήθος που δεν κάθονταν αρκετά ψηλά. Ήταν πολλά πράγματα».

Η 40χρονη ράπερ πρόσθεσε ότι συνήθιζε να αποφεύγει να κοιτάζει παλιές φωτογραφίες του εαυτού της, καθώς δεν ήταν ποτέ ικανοποιημένη με την εμφάνισή της. Όμως, πλέον η στάσης της έχει αλλάξει καθώς μοιράστηκε: «Αγαπώ τον τρόπο με τον οποίο αυτό το άτομο φαίνεται».

Η Μινάζ πιστεύει ότι ο 3χρονος γιος της – τον οποίο μοιράζεται με τον σύζυγό της Κένεθ Πέτι και τον αποκαλεί χαϊδευτικά «Papa Bear» – βοήθησε στην αλλαγή της νοοτροπίας της.

«Νομίζω ότι η εγκυμοσύνη μπορεί να έπαιξε ρόλο, επειδή βλέποντας τον γιο μου όντως μου θύμισε τόσο πολύ τον εαυτό μου. Τον πραγματικό μου εαυτό», δήλωσε και συμπλήρωσε: «Και με έκανε να σκεφτώ γιατί δεν μου άρεσε αυτό; Τόσο παράξενο. Αλλά το να βλέπω παλιές φωτογραφίες, το να μπορώ να ξανακοιτάζω παλιές φωτογραφίες με έκανε να συνειδητοποιήσω: «Αυτές οι παλιές φωτογραφίες είναι όμορφες»».

Η Μινάζ υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση μείωσης στήθους, μια απόφαση για την οποία μίλησε στο εξώφυλλο της στη Vogue για τον Δεκέμβριο του 2023.

«Το λατρεύω. Κάποτε ήθελα μεγαλύτερο πισινό και τώρα κοιτάζω πίσω και συνειδητοποιώ πόσο ανόητο ήταν αυτό», είπε και κατέληξε: «Αγαπήστε τις καμπύλες σας και αγαπήστε τις μη καμπύλες σας. Δεν υπάρχει τίποτα κακό με τίποτα από αυτά».

