Ισραήλ: Το 38% των παγκόσμιων διαδηλώσεων γίνεται για τον πόλεμο – Το 90% υπέρ των Παλαιστινίων

Ο Οργανισμός Δεδομένων Ενόπλων Συγκρούσεων και Γεγονότων έχει καταγράψει 4.200 διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο που σχετίζονται με τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και τις επιθέσεις του πρώτου στη Γάζα μεταξύ 7 και 27 Οκτωβρίου («Χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ειρήνη», γράφει το πανό των διαδηλωτών υπέρ των Παλαιστινίων, στη φωτογραφία του Reuters, επάνω, από το Λονδίνο).

Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει το 38% όλων των παγκόσμιων διαδηλώσεων κατά την προαναφερόμενη περίοδο. Το 90% από αυτές, μάλιστα, έγιναν για την υποστήριξη της Παλαιστίνης. Σχεδόν 1.400 πραγματοποιήθηκαν στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Σε μεμονωμένη βάση, οι περισσότερες οργανώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθούμενες από την Υεμένη, την Τουρκία, το Ιράν και το Μαρόκο.

