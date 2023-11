Νούνο Εσπίριτο Σάντο: O Μr. 24.000.000 ευρώ από αποζημιώσεις απόλυσης (pics)

Ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο αποτελεί παρελθόν και από την Αλ Ιτιχάντ στη Σαουδική Αραβία, στην οποία είχε υπογράψει τον Ιούλιο του 2022. Ο Πορτογάλος τεχνικός απολύθηκε μετά από μια ανεπιτυχή πορεία αποτελεσμάτων που κορυφώθηκε σε μια σύγκρουση στα αποδυτήρια με τον αρχηγό της ομάδας, Καρίμ Μπενζεμά.

Ο πρώην προπονητής τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού, που έκανε σπουδαίες σεζόν στον πάγκο της Γουλβς πριν μερικά χρόνια πλήρωσε τις κακές εμφανίσεις, αλλά και την άγρια ​​λεκτική κόντρα που είχε με το μεγάλο αστέρι της ομάδας του.

Ο Νούνο Εσπίριτο αποχώρησε έχοντας μόλις δύο νίκες στα εννέα τελευταία παιχνίδια του σε όλες τις διοργανώσεις, όμως παρότι έφυγε σχετικά πρόωρα και αφήνοντας ανεκπλήρωτο το έργο του μόνο παραπονεμένος δεν θα είναι. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τα χρήματα που θα πάρει ως αποζημίωση από την Αλ Ιτιχάντ, αφού θα είναι για άλλη μια φορά ένα τουλάχιστον εντυπωσιακό ποσό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ρούντι Γκαλέτι, ο Πορτογάλος αναμένεται να εισπράξει ένα ποσό κοντά στα 7.500.000 ευρώ από τους Σαουδάραβες ως αποζημίωση για την πρόωρη λύση της συνεργασίας τους. Αυτόματα τα χρήματα που θα λάβει για την απόλυση του θα τον ορίσουν και ως τον «Mr. αποζημίωση» των πάγκων, αφού μέσα σε λίγα χρόνια θα έχει βάλει στον λογαριασμό του από αποχωρήσεις πάνω από 23.000.000 ευρώ.

Karim Benzema, N’Golo Kanté and all the other stars will have another coach 🇸🇦 pic.twitter.com/Skzi6jVp4J

🚨🟡⚫️ Nuno Espirito Santo has been sacked — Al Ittihad decided to fire the coach.

Ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο δύο χρόνια πριν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Τότεναμ και «έχτισαν» ένα πρότζεκτ μακροπρόθεσμο και μεγαλόπνοο, που φυσικά περιελάμβανε μεγάλο συμβόλαιο του Ντάνιελ Λέβι με τον Πορτογάλο. Η συνεργασία των δύο πλευρών πήγε περίπατο όμως λόγω της κάκιστης εικόνας των «σπιρουνιών», ο Σάντο απολύθηκε και πήρε το «τρελό» ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ.

Αν βάλει κανείς κάτω και το γεγονός ότι αποχώρησε μετά από τέσσερα χρόνια από τη Γουλβς, το καλοκαίρι πριν αναλάβει την Τότεναμ, τότε θα ανέβει κι άλλο το ποσό. Ο Νούνο έλυσε κοινή συναινέσει τότε το συμβόλαιο του, όμως μοιάζει δεδομένο ότι θα έλαβε κάποια χρήματα έστω λίγα ως αντίτιμο. Φυσικά έχει απολυθεί και από την Πόρτο, αλλά χωρίς να δεσμεύεται με μεγάλο συμβόλαιο, πίσω στο 2017, αλλά και από τη Βαλένθια ακόμη πιο πίσω στο 2015.

Συνολικά στην καριέρα του έχει τέσσερις απολύσεις, όμως στις δύο πιο πρόσφατες έχει εισπράξει περισσότερα χρήματα από όσα είχε συμφωνήσει. Γενικότερα, ποτέ δεν είναι θετικό ότι κάποιος απολύεται και σίγουρα δεν κάνει κάτι καλά, όμως στην περίπτωση του Νούνο, οικονομικά σίγουρα ισχύει το αντίθετο.

🚨 Nuno Espirito Santo is on the verge of getting sacked as Al-Ittihad head coach after a big argument took place in the locker room with Karim Benzema! 😬

The Saudi club want a French coach to please Benzema and Kanté. 🇫🇷

(Source: @relevo) pic.twitter.com/gXR7mNZarX

