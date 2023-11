Αρνητικό ρεκόρ 12ετίας για τον Λεβαντόφσκι! (pic+vids)

Αλλιώς τα περίμενε στο Αμβούργο η Μπαρτσελόνα και αλλιώς της ήρθαν. Ο φαβοριτισμός των Καταλανών δεν επιβεβαιώθηκε στον αγωνιστικό χώρο, με την Σαχτάρ Ντόνετσκ να κάνει την έκπληξη και με γκολ του Σικάλ (40’) να επικρατεί των Μπλαουγκράνα με 1-0 στο «Βόλκσπαρκστάντιον», για την 4η στροφή των ομίλων του Champions League.

Μια νίκη που στέρησε από την Μπαρτσελόνα τη δυνατότητα να κλειδώσει από τώρα την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ένα ματς, στο οποίο οι Καταλανοί εμφάνισαν για μια ακόμα φορά προβλήματα στην επίθεση και δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν στα αντίπαλα καρέ.

Σημαντικό ρόλο στην επιθετική δυστοκία της Μπαρτσελόνα παίζει το ντεφορμάρισμα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος έχει να σκοράρει από τις 23 Σεπτεμβρίου και την εντός έδρας νίκη επί της Θέλτα του Τάσου Δουβίκα με 3-2, για το ισπανικό πρωτάθλημα.

Από τότε έχει παίξει σε έξι παιχνίδια σε La Liga και Champions League, στα οποία δεν έχει σκοράρει (σ.σ σε αυτό το διάστημα έχασε και τρία ματς λόγω τραυματισμού). Αγωνίστηκε κόντρα σε Μαγιόρκα, Σεβίλλη, Ρεάλ Μαδρίτης και Ρεάλ Σοσιεδάδ για το πρωτάθλημα και απέναντι σε Πόρτο και Σαχτάρ για τους ομίλους του Champions League.

H… ξηρασία των 6 αναμετρήσεων χωρίς γκολ μάλιστα είναι η δεύτερη χειρότερη της καριέρας του μετά τη σεζόν 2010/2011, όταν αγωνιζόταν στη Γερμανία με τη φανέλα της Ντόρτμουντ: Από τον Δεκέμβριο του 2010 έως τον Φεβρουάριο του 2011 είχε συμπληρώσει 10 ματς χωρίς γκολ.

6 – Robert Lewandowski has failed to score in any of his last six games for Barcelona in all competitions, his worst goal drought since a 10-match spell with Borussia Dortmund between December 2010 and February 2011. Strange. pic.twitter.com/EoO5kyskRZ

— OptaJose (@OptaJose) November 7, 2023