Τρόμος για τη σύντροφο του Νεϊμάρ – Αποπειράθηκαν να την απαγάγουν μαζί με την κόρη τους

Στιγμές τρόμου έζησε η σύντροφος του Νεϊμάρ, Μπρούνα Μπιανκάρντι, η οποία πρόσφατα απέκτησε μια κόρη με τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή, καθώς διαρρήκτες εισέβαλαν τα ξημερώματα της Τρίτης στο σπίτι της στο Σάο Πάουλο της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με τη Marca, άγνωστοι διέρρηξαν το σπίτι της, θεωρώντας ότι θα την έβρισκαν εκεί μαζί με τη νεογέννητη κόρη της.

Ωστόσο, η Μπρούνα και η κόρη της, Mavie δεν βρίσκονταν στο σπίτι και οι διαρρήκτες έδεσαν τους γονείς της influencer.

🚨 A man has been arrested in a failed kidnap attempt of Neymar’s baby daughter. 😳

He was arrested in the early hours of Tuesday, after the home of Bruna Biancardi, in Greater São Paulo, was invaded. 🇧🇷

Luckily, Bruna and her daughter, Mavie, were in another property and did… pic.twitter.com/lOa9EvADpO

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 7, 2023