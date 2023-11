«All the Light We Cannot See»: Το πρόβλημα όρασης της ηθοποιού και η γνώση αρχαίων ελληνικών

Η σειρά του Netflix «All the Light We Cannot See» (Όλο το Φως που δεν Μπορούμε να Δούμε), μπορεί να έχει μόλις τέσσερα επεισόδια, ωστόσο «σκαρφαλώσει» ήδη προς την κορυφή. Η νέα τηλεοπτική σειρά βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Anthony Doerr και έχει καταφέρει να κερδίσει τις προτιμήσεις των συνδρομητών σε πολλές χώρες που είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα.

Η πρωτοποριακή σειρά μίας σεζόν ακολουθεί την ιστορία της Μαρί Λορ, ενός τυφλού κοριτσιού από τη Γαλλία και του πατέρας της, Ντανιέλ Λεμπλάν, οι οποίοι εγκαταλείπουν το κατεχόμενο από τους Γερμανούς Παρίσι με ένα θρυλικό διαμάντι, προκειμένου να μην πέσει στα χέρια των Ναζί. Ενώ τους καταδιώκει ανελέητα ένας σκληρός αξιωματικός της Γκεστάπο που θέλει το πετράδι για δικούς του ιδιοτελείς σκοπούς, η Μαρί Λορ και ο Ντανιέλ βρίσκουν σύντομα καταφύγιο στο Σεν Μαλό, όπου διαμένουν με έναν απομονωμένο θείο που εκπέμπει παράνομα ραδιοφωνικές εκπομπές ως μέλος της αντίστασης.

Η σειρά μάς μεταφέρει στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στην ιστορία ζωής της Μαρί Λορ (Άρια Μία Λομπέρτι).

Κι όμως εδώ, σε αυτήν την άλλοτε ειδυλλιακή παραθαλάσσια πόλη, ο δρόμος της Μάρι Λορ διασταυρώνεται μοιραία με μια απρόσμενη αδελφή ψυχή: τον Βέρνερ, έναν πανέξυπνο έφηβο που στρατολογήθηκε από το καθεστώς του Χίτλερ για να εντοπίζει παράνομες εκπομπές, ο οποίος ωστόσο μοιράζεται έναν κρυφό δεσμό με τη Μαρί Λορ, καθώς και την πίστη της στην ανθρωπιά και την ελπίδα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Netflix US (@netflix)

Συνυφαίνοντας τις ζωές της Μαρί Λορ και του Βέρνερ κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας, το «Όλο το Φως που δεν Μπορούμε να Δούμε» αφηγείται μια ιστορία για την απερίγραπτη δύναμη της ανθρώπινης επαφής, έναν φωτεινό φάρο που μπορεί να μας καθοδηγήσει ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές.

Πρωταγωνιστές

Σε σκηνοθεσία Σον Λεβί και σενάριο Στίβεν Νάιτ, η σειρά μίας σεζόν σε τέσσερα μέρη παρουσιάζει τις πρωτοεμφανιζόμενες Άρια Μία Λομπέρτι και Νελ Σάτον στον ρόλο της μεγαλύτερης και της νεότερης αντίστοιχα Μαρί Λορ, ενώ πρωταγωνιστούν ο Μαρκ Ράφαλο ως Ντανιέλ Λεμπλάν, ο Χιου Λόρι ως θείος Ετιέν, ο Λούις Χόφμαν ως Βέρνερ, ο Λαρς Άιντινγκερ ως Φον Ρούμπελ και η Μάριον Μπέιλι ως κυρία Μανέκ.

Το βιβλίο τιμήθηκε με το βραβείο λογοτεχνίας Πούλιτζερ το 2015, καθώς και με το Andrew Carnegie Medal την ίδια χρονιά. Ήταν για σχεδόν 200 εβδομάδες συνεχώς στις πρώτες θέσεις της λίστας των μπεστ σέλερ των New York Times, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 5,7 εκατ. αντίτυπα στη Βόρεια Αμερική, ενώ μεταφράστηκε σε περισσότερες από 40 γλώσσες.

Ποια είναι η Άρια Μία Λομπέρτι; Η ομοιότητα με τον ρόλο

Ανάμεσα στη σπουδαία σκηνοθεσία της σειράς και τις υποδειγματικές ερμηνείες, ξεχωρίζει η παρουσία της τυφλής πρωταγωνίστριας, Άρια Μία Λομπέρτι. Για όσους δεν γνωρίζουν, η 30χρονη δεν έχει καμία εκπαίδευση στην υποκριτική. Κάνει το ντεμπούτο της με αυτόν τον ρόλο καθώς δεν έχει κάποιο άλλο κινηματογραφικό ή τηλεοπτικό backroad.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Netflix US (@netflix)

Η ηθοποιός γεννήθηκε με μια σοβαρή μορφή σπάνια γενετική πάθηση αχρωματοψίας των ματιών. Δηλαδή δεν μπορεί να δει τα χρώματα, είναι μυωπική και αρκετά ευαίσθητη στο φως, όπως εξήγησε η ίδια κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που έδωσε τον Φεβρουάριο του 2022 στο JohnstonSunrise.net. «Σε έντονα φώτα όπως αυτά ή σε εξωτερικό φωτισμό, χωρίς τα σκούρα γυαλιά μου, τυφλώνομαι εντελώς».

Γεννήθηκε με σπάνια γενετική πάθηση αχρωματοψίας των ματιών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aria Mia Loberti (@ariamialoberti)

Η Άρια Μία Λομπέρτι εξέφρασε πολλές φορές μετά την κυκλοφορία της σειράς, την επιθυμία της να μην χαρακτηρίζεται ως «τυφλή ηθοποιός» αλλά ως ηθοποιός, εστιάζοντας στο επάγγελμά της. Αφοσιώθηκε όπως αναφέρει στον ρόλο της Marie-Laure, μαθαίνοντας εν ώρα εργασίας και επιδεικνύοντας θάρρος στην ερμηνεία μπροστά σε ένα μεγάλο συνεργείο.

Η γνώση των αρχαίων ελληνικών

Η Λομπέρτι αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Rhode Island το 2020, έχοντας επικεντρωθεί στους εξής τομείς: φιλοσοφία, επικοινωνία και πολιτικές επιστήμες, αλλά και αρχαία ελληνική γλώσσα και ρητορική. Το 2021, έλαβε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στην αρχαία ρητορική από το Royal Holloway του Πανεπιστημίου του Λονδίνου με υποτροφία Fulbright. Το 2021 ξεκίνησε τις διδακτορικές της σπουδές στην αρχαία ρητορική στην Πενσυλβάνια, αλλά στη συνέχεια άρχισε να αμφιβάλλει για την πορεία της καριέρας της.

«Μπορώ να πω τη δική μου ιστορία»

Μιλώντας στο Vanity Fair για τον ρόλο της στην επιτυχημένη σειρά του Netflix, η Λομπέρτι ελπίζει ότι η σειρά θα συντρίψει ορισμένα στερεότυπα γύρω από την τύφλωση και τους τυφλούς, λέγοντας:

«Αυτή η ιστορία δεν έχει να κάνει με το να είσαι τυφλή – είναι για την ανθρωπότητα που συναντιέται σε μια εποχή κακουχιών. Η τύφλωση είναι το τελευταίο πράγμα στο μυαλό της Marie-Laure και είναι ίσως το λιγότερο σχετικό μέρος της ταυτότητάς της, αλλά είναι ο τρόπος που εξερευνά και νιώθει τον κόσμο γύρω της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Netflix US (@netflix)

Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα αρχίσουν να κάνουν ερωτήσεις όταν θέλουν να συμπεριλάβουν έναν χαρακτήρα με αναπηρία ή οποιονδήποτε χαρακτήρα από μια περιθωριοποιημένη κοινότητα. Γιατί θέλετε να πείτε την ιστορία; Και αν δεν το κάνετε τόσο αυθεντικά, τι σας κάνει γιατί θέλετε να στείλετε αυτό το μήνυμα;»

Η πρωταγωνίστρια μέσα από την σειρά θα πει τη δική της ιστορία: «Πιστεύω ότι είναι τόσο σημαντικό για τους νέους να μπορούν να πουν: “Μπορώ να είμαι ο ήρωας της δικής μου ιστορίας. Μπορώ να πω τη δική μου ιστορία. Δεν χρειάζεται να έχω άλλους ανθρώπους να παρουσιάζουν κάτι για εμένα. Μπορώ να είμαι αυθεντικός και αληθινός, και το αξίζω. Είμαι άξιος να έχω τη δική μου φωνή».

*Πληροφορίες από Hollywood Life, Vanity Fair

*Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Instagram/Netflix