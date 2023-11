Αυτό το γλυκύτατο κοριτσάκι είναι κόρη δύο σταρ

Η μικρούλα Ντέιζι εμφανίστηκε πρώτη φορά δημοσίως μαζί με τον διάσημο μπαμπά της στη συναυλία της μητέρας της. Ήταν η τελευταία εμφάνιση από τον κύκλο των συναυλιών στο Λας Βέγκας και η Κέιτι Πέρι το γλέντησε μαζί με τον αγαπημένο της Ορλάντο Μπλουμ, φίλους, όπως η Μέγκαν Μαρκλ και ο Χάρι, και έχοντας στο πλευρό της την τρίχρονη κόρη της.

Όπως ήταν φυσικό έκλεψε την παράσταση η μικρούλα Ντέιζι, η οποία εμφανίστηκε πρώτη φορά δημοσίως, μαζί με τον μπαμπά της, Ορλάντο Μπλουμ, ενώ και οι πολύ διάσημοι προσκεκλημένοι, ιδίως όταν πρόκειται για τη Μέγκαν και τον Χάρι, τράβηξαν την προσοχή.

Έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που η Κέιτι Πέρι έφερε στον κόσμο την κόρη της Ντέιζι και μόλις την είδαμε για πρώτη φορά.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συναυλίας της τραγουδίστριας στο Λας Βέγκας, η τρίχρονη Ντέιζι έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση, εμφανιζόμενη στην οθόνη να διασκεδάζει.

Καθώς η 39χρονη Κέιτι Πέρι ετοιμαζόταν να ερμηνεύσει το single «Hot n Cold» του 2008, σταμάτησε και φώναξε στην τρίχρονη κόρη της «Ντέιζι! Σε αγαπώ τόσο πολύ!», όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψαν οι θαυμαστές και μοιράστηκαν στο Twitter.

«Είσαι η καλύτερή μου φίλη, είμαι τόσο χαρούμενη που είσαι εδώ» ανέφερε από σκηνής. «Θα τραγουδήσω αυτό το επόμενο τραγούδι -νομίζω ότι το ξέρεις» συνέχισε η τραγουδίστρια μιλώντας απευθείας στην κόρη της, η οποία ήταν ντυμένη με στολή Minnie Mouse.

Σε άλλο σημείο του σόου, καθώς η Κέιτι Πέρι ετοιμαζόταν να κλείσει την τελευταία από τις συναυλίες της στο Λας Βέγκας, απέτισε φόρο τιμής και στον σύντροφό της, τον 46χρονο Ορλάντο Μπλουμ, διότι, όπως είπε, ήταν «ένα απίστευτο σύστημα υποστήριξης» και ένας «καταπληκτικός πατέρας».

Στη συνέχεια, η Κέιτι Πέρι έστρεψε την προσοχή της και πάλι στην κόρη της. «Δημιούργησα αυτό το σόου μετά τη γέννηση της κόρης μου, Ντέιζι Ντόουβ. Όταν τη γνώρισα, ήταν σαν να εμφανίστηκε επιτέλους όλη η αγάπη που πάντα έψαχνα. Με ολοκλήρωσε, με θεράπευσε και μου έδειξε πώς να παίζω ξανά» συνέχισε.

«Αυτή η παράσταση είναι για το παιδί που κρύβεται μέσα σε όλους μας και για την ελπίδα ότι, ίσως, αν μπορούσαμε όλοι να δούμε τη ζωή μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, θα ήμασταν ελεύθεροι».

Οι θαυμαστές κατέγραψαν επίσης βίντεο με τον Ορλάντο Μπλουμ και την κόρη του να χορεύουν μαζί όταν η Κέιτι Πέρι ερμήνευσε το «Chained to the Rhythm».

