Ισραήλ κατά ΠΟΥ: «Γιατί σας είναι τόσο φθηνό το δικό μας αίμα;»

Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο απεσταλμένος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Gilad Erdan, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με αφορμή την καταδίκη του Οργανισμού στην ισραηλινή επίθεση σε ασθενοφόρο έξω από νοσοκομείο της Γάζας.

«Απόλυτα σοκαρισμένος από τις αναφορές για επιθέσεις σε ασθενοφόρα που εκκένωναν ασθενείς κοντά στο νοσοκομείο Al-Shifa στη Γάζα, με αποτέλεσμα θανάτους, τραυματισμούς και ζημιές. Επαναλαμβάνουμε: οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι εγκαταστάσεις και τα ασθενοφόρα πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή. Πάντα» δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Utterly shocked by reports of attacks on ambulances evacuating patients close to Al-Shifa hospital in #Gaza, leading to deaths, injuries and damage.

We reiterate: patients, health workers, facilities, and ambulances must be protected at all times. Always.

Ceasefire NOW.…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 3, 2023