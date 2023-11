Μάθιου Πέρι: Στιγμιότυπα από την κηδεία του – Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Ήταν όλοι εκεί… Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το απόγευμα της Παρασκευής (3/11) το «ύστατο χαίρε» στον Μάθιου Πέρι.

Η κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού, που άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο 28 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε χτες στο κοιμητήριο, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από τα στούντιο της Warner Brothers όπου γυρίζονταν τα «Φιλαράκια».

Ο σταρ είχε ταυτιστεί με τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ στις δέκα σεζόν (1994-2004) που προβλήθηκε η επιτυχημένη κωμική σειρά και ο ξαφνικός θάνατός του βύθισε στη θλίψη τους συμπρωταγωνιστές του.

Η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, η Λίζα Κούντροου, ο Ματ ΛεΜπλάνκ και ο Ντέιβιντ Σουίμερ έδωσαν το «παρών» στον κηδεία του. Ντυμένοι στα μαύρα και συντετριμμένοι εντοπίστηκαν να μπαίνουν στην εκκλησία.

🚨🇺🇸|The cast of Friends have attended the private funeral of their co-star Matthew Perry at the Forest Lawn Church of the Hills this Friday. pic.twitter.com/03CcmK7cah

