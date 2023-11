Το βίντεο του Ρέτσου για τη σχολή του Ολυμπιακού στο Γιοχάνεσμπουργκ

Ο Παναγιώτης Ρέτσος έστειλε το δικό του μήνυμα για την έναρξη λειτουργίας της Σχολής του Ολυμπιακού στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Οι «ερυθρόλευκοι» αποκτούν άλλη μία σχολή στο δίκτυό τους, αυτή τη φορά στο Γιοχάνεσμπουργκ. Tην πρωτεύουσα της επαρχίας Γκαουτένκ, που είναι η πλουσιότερη επαρχία της Νότιας Αφρικής.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυό του.

Έτσι, ο αμυντικός του Ολυμπιακού, που πραγματοποιεί εκπληκτική σεζόν φέτος και είναι και ο ίδιος προϊόν των ακαδημιών, έστειλε το δικό του ξεχωριστό μήνυμα μέσω βίντεο.

Δείτε το μήνυμα του Ρέτσου:

View this post on Instagram A post shared by Olympiacos FC Academy (@olyfcacademy)

Υπενθυμίζουμε την ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την σχολή στο Γιοχάνεσμπουργκ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να επεκτείνει και να μεγαλώνει το δίκτυο των σχολών ποδοσφαίρου που έχει δημιουργήσει επί σειρά ετών και έχει αναπτυχθεί σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης αυτής, η διεύθυνση ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.

Ο υπεύθυνος της σχολής, Μάριος Μόρφου, κατά την παρουσία του στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας δημιουργίας σχολής στο Γιοχάνεσμπουργκ, δήλωσε:

«Στόχος μας είναι να μπορούμε να εντοπίζουμε και να δημιουργούμε τα νέα ταλέντα από το Γιοχάνεσμπουργκ και να βοηθάμε τα παιδιά αυτά να βελτιώνονται και να εξελίσσονται στον αθλητισμό, αλλά και στη ζωή τους γενικότερα.

Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό να κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά, ήρθαμε σε συμφωνία για να συνεργαστούμε με το μεγάλο δίκτυο των σχολών ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, τον καλύτερο και μεγαλύτερο σύλλογο στην Ελλάδα. Ένα δίκτυο το οποίο έχει αναπτυχθεί σε όλο τον κόσμο και πλέον θα είναι και εδώ σε εμάς, στη Νότια Αφρική.

Είμαι σίγουροι πως με την τεράστια εμπειρία που έχουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, αλλά και την τεχνογνωσία του πετυχημένου δικτύου των σχολών, θα μπορέσουμε να πάμε και εμείς ψηλότερα την ακαδημία σε πρωτοφανή επίπεδα για το Γιοχάνεσμπουργκ.

Αισθανόμαστε μεγάλη περηφάνια για την κίνηση αυτή και που θα συνεργαστούμε με έναν τόσο μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο όπως είναι ο Ολυμπιακός και πιστεύουμε πως αυτή η συνεργασία θα αποφέρει οφέλη για όλες τις πλευρές και θα πάμε μπροστά».

Στοιχεία Επικοινωνίας

Address: No 7 Civin Road Senderwood, Johannesburg

Phone: +27 011 4543187

Chairman: Mario Morfou

Chairman: George Morfou

CEO: Lucas Ioannides

Club Administration Manager: Maria Kyriakides

Academy Director under 5 to under 16: Tony Dias

Financial Administrator: Cantia Vakis

Operation & officials coordinator: Greg Ioannides

Grounds Manager: Ronnie Hutono